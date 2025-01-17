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WP: бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю - РИА Новости, 17.01.2025
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22:40 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/utechka-1994308469.html
WP: бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю
WP: бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю - РИА Новости, 17.01.2025
WP: бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю
Бывший сотрудник ЦРУ Асиф Рахман признал себя виновным в утечке строго секретных записей с подробным описанием подготовки израильских военных к ответному удару... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:40:00+03:00
2025-01-17T22:40:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Асиф Рахман признал себя виновным в утечке строго секретных записей с подробным описанием подготовки израильских военных к ответному удару по Ирану осенью 2024 года, что привело к изменению сроков атаки, сообщает издание Washington Post. В ноябре New York Times сообщала, что власти США предъявили обвинения Рахману в раскрытии секретных документов о планах Израиля по нанесению удара по Ирану в ответ ракетную атаку со стороны Тегерана. "Рахман... признал себя виновным в окружном суде США в Александрии в пятницу по обвинению в двух случаях передачи информации национальной обороны, изменив курс после первоначального отрицания обвинений", - пишет издание. Вынесение приговора назначено на 15 мая. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в октябре 2024 года о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
https://ria.ru/20241020/smi-1978935167.html
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иран
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в мире, иран, сша, израиль, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Иран, США, Израиль, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
WP: бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю

WP: экс-сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке секретных файлов по Израилю

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Асиф Рахман признал себя виновным в утечке строго секретных записей с подробным описанием подготовки израильских военных к ответному удару по Ирану осенью 2024 года, что привело к изменению сроков атаки, сообщает издание Washington Post.
В ноябре New York Times сообщала, что власти США предъявили обвинения Рахману в раскрытии секретных документов о планах Израиля по нанесению удара по Ирану в ответ ракетную атаку со стороны Тегерана.
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
СМИ: США расследуют утечку разведданных об ответном ударе Израиля по Ирану
20 октября 2024, 01:33
«
"Рахман... признал себя виновным в окружном суде США в Александрии в пятницу по обвинению в двух случаях передачи информации национальной обороны, изменив курс после первоначального отрицания обвинений", - пишет издание.
Вынесение приговора назначено на 15 мая. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в октябре 2024 года о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. 1979 год - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В США сотруднику ЦРУ предъявили обвинения в раскрытии секретных документов
13 ноября 2024, 17:54
 
В миреИранСШАИзраильЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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