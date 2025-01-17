https://ria.ru/20250117/utechka-1994308469.html

WP: бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю

WP: бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю - РИА Новости, 17.01.2025

WP: бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю

Бывший сотрудник ЦРУ Асиф Рахман признал себя виновным в утечке строго секретных записей с подробным описанием подготовки израильских военных к ответному удару... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:40:00+03:00

2025-01-17T22:40:00+03:00

2025-01-17T22:40:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Асиф Рахман признал себя виновным в утечке строго секретных записей с подробным описанием подготовки израильских военных к ответному удару по Ирану осенью 2024 года, что привело к изменению сроков атаки, сообщает издание Washington Post. В ноябре New York Times сообщала, что власти США предъявили обвинения Рахману в раскрытии секретных документов о планах Израиля по нанесению удара по Ирану в ответ ракетную атаку со стороны Тегерана. "Рахман... признал себя виновным в окружном суде США в Александрии в пятницу по обвинению в двух случаях передачи информации национальной обороны, изменив курс после первоначального отрицания обвинений", - пишет издание. Вынесение приговора назначено на 15 мая. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в октябре 2024 года о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.

https://ria.ru/20241020/smi-1978935167.html

https://ria.ru/20241113/tsru-1983590040.html

иран

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, израиль, центральное разведывательное управление (цру)