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Экс-премьер Польши призвал Украину отказаться от культа Бандеры - РИА Новости, 17.01.2025
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20:37 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994290529.html
Экс-премьер Польши призвал Украину отказаться от культа Бандеры
Экс-премьер Польши призвал Украину отказаться от культа Бандеры - РИА Новости, 17.01.2025
Экс-премьер Польши призвал Украину отказаться от культа Бандеры
Украина должна отказаться от культа националиста Степана Бандеры, если она хочет войти в Европейский союз, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:37:00+03:00
2025-01-17T20:37:00+03:00
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степан бандера
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владимир зеленский
украинская повстанческая армия
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ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. Украина должна отказаться от культа националиста Степана Бандеры, если она хочет войти в Европейский союз, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью изданию Rzeczpospolita. "После "оранжевой революции" украинская элита сделала своим идейным фундаментом широко понимаемый бандеризм. На Украине полно памятников бандеровским преступникам, названий улиц, стадионов. В каждом городе можно встретить культ Бандеры. А бандеризм - в самом синтетическом понятии - это была просто идея этнических чисток", - сказал Миллер. При этом он отметил, что отказ от бандеровской идеологии является не менее важным для принятия Украины в ЕС, чем разрешение эксгумаций жертв Волынской резни. "С такой идеей, с таким национализмом Украине нечего искать в ЕС. Я говорю не только об эксгумациях. Есть вещь не менее важная, а, может быть, даже более важная - это отрезать себя от идейного фундамента, которым является бандеровская концепция этнических чисток", - сказал экс-премьер. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976767408.html
https://ria.ru/20241114/polsha-1983775639.html
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в мире, украина, польша, киев, степан бандера, лешек миллер, владимир зеленский, украинская повстанческая армия, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Степан Бандера, Лешек Миллер, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия, Евросоюз
Экс-премьер Польши призвал Украину отказаться от культа Бандеры

Экс-премьер Польши: Украина должна отказаться от культа Бандеры, если хочет в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. Украина должна отказаться от культа националиста Степана Бандеры, если она хочет войти в Европейский союз, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью изданию Rzeczpospolita.
«
"После "оранжевой революции" украинская элита сделала своим идейным фундаментом широко понимаемый бандеризм. На Украине полно памятников бандеровским преступникам, названий улиц, стадионов. В каждом городе можно встретить культ Бандеры. А бандеризм - в самом синтетическом понятии - это была просто идея этнических чисток", - сказал Миллер.
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При этом он отметил, что отказ от бандеровской идеологии является не менее важным для принятия Украины в ЕС, чем разрешение эксгумаций жертв Волынской резни.
«
"С такой идеей, с таким национализмом Украине нечего искать в ЕС. Я говорю не только об эксгумациях. Есть вещь не менее важная, а, может быть, даже более важная - это отрезать себя от идейного фундамента, которым является бандеровская концепция этнических чисток", - сказал экс-премьер.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
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