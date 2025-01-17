https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html

"Стопроцентно неправы". В США высказались о происходящем на Украине

"Стопроцентно неправы". В США высказались о происходящем на Украине - РИА Новости, 17.01.2025

"Стопроцентно неправы". В США высказались о происходящем на Украине

Западные страны, включая США, всегда ошибались насчет России и менять эту тенденцию не собираются, пишет бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:00:00+03:00

2025-01-17T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Западные страны, включая США, всегда ошибались насчет России и менять эту тенденцию не собираются, пишет бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."В январе 2022 года однопартийные болваны говорили нам, что Россия не посмеет вмешаться в дела Восточной Украины, чтобы защитить русскоязычных, и что они никогда не бросят вызов НАТО. Затем они сказали нам, что если Россия двинется на Восточную Украину, то будет разбита. <…> Теперь мы знаем, что <…> они были на 100% неправы", — считает он.Как следует из сводки Минобороны России, опубликованной в четверг, подразделения российских группировок "Север", "Запад", Центр", "Юг", "Восток" и "Днепр" в зоне спецоперации нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение вглубь обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1675 военнослужащих.Кроме того, украинские войска лишились пяти танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 и Stryker производства США, пусковой установки РСЗО RAK-SA-12 Хорватского производства, 21 артиллерийского орудия, в том числе двух гаубиц М777 производства США и самоходной артустановки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html

https://ria.ru/20250117/newsweek-1994252032.html

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аналитика, в мире, россия, сша, германия, министерство обороны сша, нато