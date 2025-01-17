https://ria.ru/20250117/ukraina-1994121172.html

Политолог прокомментировал соглашение Украины и Британии

Политолог прокомментировал соглашение Украины и Британии - РИА Новости, 17.01.2025

Политолог прокомментировал соглашение Украины и Британии

Украина, подписав с Британией договор о столетнем партнерстве, соглашается стать ее колонией, считает крымский политический эксперт Владимир Джаралла. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:56:00+03:00

2025-01-17T08:56:00+03:00

2025-01-17T16:35:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Украина, подписав с Британией договор о столетнем партнерстве, соглашается стать ее колонией, считает крымский политический эксперт Владимир Джаралла.В четверг премьер Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где вместе с Владимиром Зеленским подписал соглашение о столетнем партнерстве Украины и Британии. Новое партнерство будет предполагать углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА."Такое впечатление, что сатира становится сценарием для реальности. Слабая Украина соглашается стать колонией Англии — вот что следует из этого соглашения. Однако, с пафосом заявленное на сто лет, оно не переживет надолго самих подписантов. Просто потому, что наши народы выкинут его на свалку истории. Где ему и место", — сказал РИА Новости Джаралла. По его словам, подписанное соглашение больше придумано для отвлечения внимания от проблем внутри Великобритании. Кроме того, как отмечает Джаралла, соглашение стало попыткой "сыграть свою игру, отличную от американцев". "Единственной реальностью является не бумага, а победы русской армии", — подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20250116/kiev-1993952705.html

https://ria.ru/20250117/bazy-1994103092.html

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в мире, украина, великобритания, англия, владимир джаралла, кир стармер, владимир зеленский