В Госдуме заявили, что Зеленский отдал Украину британцам в рабство
Депутат Белик: Зеленский сдал Украину в британское рабство
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что подписанием соглашения о "столетнем партнерстве" с британским премьером Киром Стармером, глава киевского режима Владимир Зеленский фактически сдал Британии украинский народ и Украину в колониальное рабство.
В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где вместе с Владимиром Зеленским подписал соглашения о "100-летнем партнерстве" Украины и Британии. Новое партнерство предполагает углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.
"Колониальный стиль британских политиков никуда не ушел из их имперского мышления. Лондон "застолбил" себе место на Украине и теперь официальный Киев будет ему "по жизни" должен. Зеленский фактически сдал украинский народ и Украину в колониальное рабство. Давать колониям много не надо, а вот драть с них за каждую услугу три шкуры - это привычные отношения для британцев", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленский так усердно торгует страной, что скоро там не останется ничего украинского.
"Тем более английским джентльменам палец в рот не клади, сразу откусят по локоть. Именно для этого и подписывают такие договоры с недалёкими правителями", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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