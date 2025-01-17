https://ria.ru/20250117/udar-1994106781.html

В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье

В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье - РИА Новости, 17.01.2025

В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье

Вооруженные силы нанесли удар по иностранным наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T03:43:00+03:00

2025-01-17T03:43:00+03:00

2025-01-17T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

сергей лебедев

румыния

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по иностранным наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Взрывы слышали в Измаиле. Сопротивление считает, что взрывы были в пригороде, в направлении баз отдыха, где расположились иностранные военные. Судя по говору — латиноамериканцы", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, военные поразили переправлявшуюся технику и наемников из Румынии в городе Килия Одесской области."Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250109/telegraph-1992868099.html

https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

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одесская область, сергей лебедев, румыния, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф