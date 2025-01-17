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В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 17.01.2025 (обновлено: 09:14 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/udar-1994106781.html
В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье
В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье - РИА Новости, 17.01.2025
В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье
Вооруженные силы нанесли удар по иностранным наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T03:43:00+03:00
2025-01-17T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
сергей лебедев
румыния
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по иностранным наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Взрывы слышали в Измаиле. Сопротивление считает, что взрывы были в пригороде, в направлении баз отдыха, где расположились иностранные военные. Судя по говору — латиноамериканцы", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, военные поразили переправлявшуюся технику и наемников из Румынии в городе Килия Одесской области."Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250109/telegraph-1992868099.html
https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
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одесская область, сергей лебедев, румыния, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев, Румыния, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по наемникам в пригороде Измаила Одесской области

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по иностранным наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Взрывы слышали в Измаиле. Сопротивление считает, что взрывы были в пригороде, в направлении баз отдыха, где расположились иностранные военные. Судя по говору — латиноамериканцы", — рассказал собеседник агентства.
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Кроме того, по его словам, военные поразили переправлявшуюся технику и наемников из Румынии в городе Килия Одесской области.
"Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли", — добавил Лебедев.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьСергей ЛебедевРумынияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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