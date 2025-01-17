https://ria.ru/20250117/tyurma-1994146663.html

Трое военнослужащих "Азова"* получили по 24,5 года тюрьмы

Трое военнослужащих "Азова"* получили по 24,5 года тюрьмы - РИА Новости, 17.01.2025

Трое военнослужащих "Азова"* получили по 24,5 года тюрьмы

Трое военнослужащих бригады "Азов"* Евгений Лавренко, Дмитрий Клусенко и Денис Федирко получили по 24,5 года лишения свободы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Трое военнослужащих бригады "Азов"* Евгений Лавренко, Дмитрий Клусенко и Денис Федирко получили по 24,5 года лишения свободы, сообщает СК РФ. Ранее дело против них было направлено в Верховный суд ДНР. Прокуратура республики сообщала, что они обвинялись в преступлениях по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. "Осуждены трое "азовцев" Е. Лавренко, Д. Клусенко и Д. Федирко. Исполняя преступные приказы, они обстреливали гражданские объекты. Каждый приговорен к 24,5 годам лишения свободы", - говорится в Telegram-канале СК. Кроме того, российскими следователями установлены новые эпизоды преступлений участников полка "Азов"*. На основании полученных данных предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации пулеметчику К. Беляеву и стрелку Д. Гуре, которые участвовали в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250111/azov-1993278916.html

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происшествия, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)