https://ria.ru/20250117/turpotok-1994108865.html

Исследование показало рост турпотока россиян в Европу

Исследование показало рост турпотока россиян в Европу - РИА Новости, 17.01.2025

Исследование показало рост турпотока россиян в Европу

Поток российских туристов в европейские страны вырос в минувшем году на 8,5%, подсчитали для РИА Новости в "Мегафоне", основываясь на обезличенных данных... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T04:40:00+03:00

2025-01-17T04:40:00+03:00

2025-01-17T04:40:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Поток российских туристов в европейские страны вырос в минувшем году на 8,5%, подсчитали для РИА Новости в "Мегафоне", основываясь на обезличенных данных абонентов в роуминге. При этом в туроператоре "Русский Экспресс" агентству сообщили, что видят двойной рост спроса россиян на отдых в Европе. "Турпоток в Европу увеличился на 8,5% в 2024 году по сравнению с 2023 годом", - сообщили в "Мегафоне". Уточняется, что Болгария, Румыния и Эстония показали наибольший прирост за год - 26-38%. При этом оператор выяснил, что поток россиян в Финляндию упал за год на 53%, в Швецию - на 24%, а в Данию - на 11%. По данным "Русского Экспресса", спрос на отдых в Европе в 2024 году вырос в 2 раза относительно 2023 года. "Лидерами рейтинга предпочтений клиентов туроператора по-прежнему являются Италия (доля - 0,6% от общего объема продаж по компании за анализируемый период), Франция (0,4%), Греция (0,3%), Испания (0,2%), Венгрия (0,1%). Количество бронирований в 2024 году, по данным туроператора, в Италию увеличилось на 125%, Францию - на 145%, Грецию - на 100%, Испанию - на 126%, Венгрию - на 207%. Также в "Русском Экспрессе" зафиксировали рост спроса на поездки в Германию, Австрию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и Нидерланды. "Единичные запросы были на Монако, Чехию, Бельгию, Андорру и Данию", - отметили в пресс-службе. В туроператоре добавили, что средний чек тура в Италию в 2024 году составил 430,9 тысячи рублей, во Францию - 553,7 тысячи, в Грецию - 453,8 тысячи, Испанию - 342,9 тысячи, Венгрию - 239,2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20250116/puteshestviya-1993936833.html

https://ria.ru/20250110/issledovanie-1993035826.html

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