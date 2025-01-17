https://ria.ru/20250117/tuadera-1994169194.html

Туадера рассказал об итогах визита в Россию

Туадера рассказал об итогах визита в Россию - РИА Новости, 17.01.2025

Туадера рассказал об итогах визита в Россию

Президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что по итогам его визита в Москву ЦАР заключила с Россией соглашения в области... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:35:00+03:00

2025-01-17T12:35:00+03:00

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россия

цар

москва

политика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что по итогам его визита в Москву ЦАР заключила с Россией соглашения в области сельского хозяйства и образования, договорилась сотрудничать в сферах энергетики и экономики."Мы договорились… о сотрудничестве во многих областях: экономики, сельского хозяйства, энергетики… Были соглашения в области сельского хозяйства, образования", - сказал Туадера журналистам, отвечая на вопрос о результатах визита.

https://ria.ru/20250116/tsar-1994018426.html

россия

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