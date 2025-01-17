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Туадера рассказал об итогах визита в Россию - РИА Новости, 17.01.2025
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12:35 17.01.2025 (обновлено: 12:44 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/tuadera-1994169194.html
Туадера рассказал об итогах визита в Россию
Туадера рассказал об итогах визита в Россию - РИА Новости, 17.01.2025
Туадера рассказал об итогах визита в Россию
Президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что по итогам его визита в Москву ЦАР заключила с Россией соглашения в области... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:35:00+03:00
2025-01-17T12:44:00+03:00
россия
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политика
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что по итогам его визита в Москву ЦАР заключила с Россией соглашения в области сельского хозяйства и образования, договорилась сотрудничать в сферах энергетики и экономики."Мы договорились… о сотрудничестве во многих областях: экономики, сельского хозяйства, энергетики… Были соглашения в области сельского хозяйства, образования", - сказал Туадера журналистам, отвечая на вопрос о результатах визита.
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россия, цар, москва, политика
Россия, ЦАР, Москва, Политика
Туадера рассказал об итогах визита в Россию

Туадера: Россия и ЦАР заключили соглашения в образовании и сельском хозяйстве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что по итогам его визита в Москву ЦАР заключила с Россией соглашения в области сельского хозяйства и образования, договорилась сотрудничать в сферах энергетики и экономики.
"Мы договорились… о сотрудничестве во многих областях: экономики, сельского хозяйства, энергетики… Были соглашения в области сельского хозяйства, образования", - сказал Туадера журналистам, отвечая на вопрос о результатах визита.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Президент ЦАР планирует обсудить с Путиным сотрудничество в энергетике
16 января, 15:43
 
РоссияЦАРМоскваПолитика
 
 
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