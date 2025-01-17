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Банк России внес в реестр новую платежную систему - РИА Новости, 17.01.2025
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22:46 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/tsentrobank-1994309046.html
Банк России внес в реестр новую платежную систему
Банк России внес в реестр новую платежную систему - РИА Новости, 17.01.2025
Банк России внес в реестр новую платежную систему
Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую платежную систему "Пэйви", следует из данных на сайте регулятора. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:46:00+03:00
2025-01-17T22:46:00+03:00
экономика
технологии
владивосток
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую платежную систему "Пэйви", следует из данных на сайте регулятора.В качестве оператора новой платежной системы указанао ООО "ПЭЙВИ", зарегистрированное во Владивостоке.Как сообщает "Коммерсант", это первая платежная система, зарегистрированная в 2025 году. По данным "Ъ", в прошлом году Банк России добавил три системы: "one2one", оператор которой — ООО "Фест Лайн", "Омнипэй" от АО "ПейТех" и "Мультитрансфер" оператора ООО НКО "Мурманский расчетный центр".
https://ria.ru/20241027/briks-1980362968.html
https://ria.ru/20241224/tsb-1990927903.html
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экономика, технологии, владивосток
Экономика, Технологии, Владивосток
Банк России внес в реестр новую платежную систему

ЦБ добавил в реестр новую платежную систему Пэйви

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую платежную систему "Пэйви", следует из данных на сайте регулятора.
В качестве оператора новой платежной системы указанао ООО "ПЭЙВИ", зарегистрированное во Владивостоке.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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Как сообщает "Коммерсант", это первая платежная система, зарегистрированная в 2025 году. По данным "Ъ", в прошлом году Банк России добавил три системы: "one2one", оператор которой — ООО "Фест Лайн", "Омнипэй" от АО "ПейТех" и "Мультитрансфер" оператора ООО НКО "Мурманский расчетный центр".
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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ЭкономикаТехнологииВладивосток
 
 
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