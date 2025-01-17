https://ria.ru/20250117/tsentrobank-1994309046.html
Банк России внес в реестр новую платежную систему
Банк России внес в реестр новую платежную систему - РИА Новости, 17.01.2025
Банк России внес в реестр новую платежную систему
Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую платежную систему "Пэйви", следует из данных на сайте регулятора. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:46:00+03:00
2025-01-17T22:46:00+03:00
2025-01-17T22:46:00+03:00
экономика
технологии
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую платежную систему "Пэйви", следует из данных на сайте регулятора.В качестве оператора новой платежной системы указанао ООО "ПЭЙВИ", зарегистрированное во Владивостоке.Как сообщает "Коммерсант", это первая платежная система, зарегистрированная в 2025 году. По данным "Ъ", в прошлом году Банк России добавил три системы: "one2one", оператор которой — ООО "Фест Лайн", "Омнипэй" от АО "ПейТех" и "Мультитрансфер" оператора ООО НКО "Мурманский расчетный центр".
https://ria.ru/20241027/briks-1980362968.html
https://ria.ru/20241224/tsb-1990927903.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владивосток
Экономика, Технологии, Владивосток
Банк России внес в реестр новую платежную систему
ЦБ добавил в реестр новую платежную систему Пэйви