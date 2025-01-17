https://ria.ru/20250117/tsentrobank-1994309046.html

Банк России внес в реестр новую платежную систему

Банк России внес в реестр новую платежную систему - РИА Новости, 17.01.2025

Банк России внес в реестр новую платежную систему

Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую платежную систему "Пэйви", следует из данных на сайте регулятора. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:46:00+03:00

2025-01-17T22:46:00+03:00

2025-01-17T22:46:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Банк России внес в реестр операторов платежных систем новую платежную систему "Пэйви", следует из данных на сайте регулятора.В качестве оператора новой платежной системы указанао ООО "ПЭЙВИ", зарегистрированное во Владивостоке.Как сообщает "Коммерсант", это первая платежная система, зарегистрированная в 2025 году. По данным "Ъ", в прошлом году Банк России добавил три системы: "one2one", оператор которой — ООО "Фест Лайн", "Омнипэй" от АО "ПейТех" и "Мультитрансфер" оператора ООО НКО "Мурманский расчетный центр".

https://ria.ru/20241027/briks-1980362968.html

https://ria.ru/20241224/tsb-1990927903.html

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экономика, технологии, владивосток