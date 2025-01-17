Трамп готовит чрезвычайное положения из-за мигрантов, сообщает Politico
Politico: Трамп готовит объявление чрезвычайного положения из-за мигрантов
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа подготавливает объявление чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Команда Трампа подготавливает объявление чрезвычайного положения, шаг, призванный предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания нового президента обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы нелегальных мигрантов", - указывает издание.
По данным Politico, в начале своего президентского срока Трамп планирует издать ряд указов, призванных ужесточить меры по борьбе с нелегальной миграцией.
Помимо этого, команда Трампа также готовит указ об отмене права на получение гражданства США по праву рождения. Хотя он может быть издан уже на следующей неделе, источники, знакомые с планированием, заявили изданию, что администрация может отложить этот шаг с учетом возможного судебного оспаривания и неоднозначного мнения по этому вопросу среди республиканцев.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести пошлины на импорт. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Трамп планирует применить многие из 100 своих указов, в том числе об ужесточении миграционной политики и укреплении границ, в первый день своего президентского срока.
Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.