Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg
Bloomberg: Трамп хочет возвести криптовалюты в ранг приоритетов политики
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"Избранный президент Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дающий представителям отрасли право голоса в его администрации", - говорится в публикации.
По данным источников агентства, ожидается, что в указе криптовалюта будет названа национальным императивом или приоритетом. Как отмечает агентство, также планируется создать консультативный совет по криптовалютам.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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