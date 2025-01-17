https://ria.ru/20250117/tramp-1994160403.html

Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg

Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 17.01.2025

Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg

Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:04:00+03:00

2025-01-17T12:04:00+03:00

2025-01-17T12:04:00+03:00

в мире

сша

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джо байден

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Избранный президент Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дающий представителям отрасли право голоса в его администрации", - говорится в публикации. По данным источников агентства, ожидается, что в указе криптовалюта будет названа национальным императивом или приоритетом. Как отмечает агентство, также планируется создать консультативный совет по криптовалютам. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20241209/ssha-1988269495.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, джо байден