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Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 17.01.2025
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12:04 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/tramp-1994160403.html
Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg
Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 17.01.2025
Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg
Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:04:00+03:00
2025-01-17T12:04:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Избранный президент Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дающий представителям отрасли право голоса в его администрации", - говорится в публикации. По данным источников агентства, ожидается, что в указе криптовалюта будет названа национальным императивом или приоритетом. Как отмечает агентство, также планируется создать консультативный совет по криптовалютам. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп планирует объявить криптовалюты приоритетом, сообщил Bloomberg

Bloomberg: Трамп хочет возвести криптовалюты в ранг приоритетов политики

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Избранный президент Дональд Трамп планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дающий представителям отрасли право голоса в его администрации", - говорится в публикации.
По данным источников агентства, ожидается, что в указе криптовалюта будет названа национальным императивом или приоритетом. Как отмечает агентство, также планируется создать консультативный совет по криптовалютам.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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