В США раскрыли, что Трамп обязан сделать в отношении России
NI: Трампу необходимо восстановить рабочие отношения с Россией
© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Администрация Трампа должна возобновить рабочие отношения США и России ради снижения глобальной напряженности, пишет The National Interest.
"Риск прямой военной конфронтации между двумя ведущими ядерными державами мира недопустимо высок. Чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации Трампа необходимо будет восстановить рабочие отношения с Россией", — говорится в материале.
"Вместо этого Соединенным Штатам нужно признать, что Россия останется ключевым столпом международного порядка на протяжении десятилетий", — заключил автор.
В январе американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Цель рестрикций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы, получаемые от экспорта нефти и газа.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Накануне Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа так же готовит стратегию по санкциям, введенным в том числе против энергетического сектора Росии, которая могла бы содействовать урегулированию между Москвой и Киевом.
При этом Трамп выражал надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров в течении шести месяцев. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва внимательно рассмотрит все предложения Трампа после его инаугурации.