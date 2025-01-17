https://ria.ru/20250117/tramp-1994137258.html

В США раскрыли, что Трамп обязан сделать в отношении России

В США раскрыли, что Трамп обязан сделать в отношении России - РИА Новости, 17.01.2025

В США раскрыли, что Трамп обязан сделать в отношении России

Администрация Трампа должна возобновить рабочие отношения США и России ради снижения глобальной напряженности, пишет The National Interest. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:16:00+03:00

2025-01-17T10:16:00+03:00

2025-01-17T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Администрация Трампа должна возобновить рабочие отношения США и России ради снижения глобальной напряженности, пишет The National Interest."Риск прямой военной конфронтации между двумя ведущими ядерными державами мира недопустимо высок. Чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации Трампа необходимо будет восстановить рабочие отношения с Россией", — говорится в материале.Отмечается, что для этого США необходимо изменить свой подход к Москве, а именно перестать пытаться сдерживать ее или нанести ей поражение."Вместо этого Соединенным Штатам нужно признать, что Россия останется ключевым столпом международного порядка на протяжении десятилетий", — заключил автор.В январе американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Цель рестрикций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы, получаемые от экспорта нефти и газа.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Накануне Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа так же готовит стратегию по санкциям, введенным в том числе против энергетического сектора Росии, которая могла бы содействовать урегулированию между Москвой и Киевом.При этом Трамп выражал надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров в течении шести месяцев. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва внимательно рассмотрит все предложения Трампа после его инаугурации.

https://ria.ru/20250117/dizen-1994125136.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993305223.html

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