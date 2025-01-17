https://ria.ru/20250117/tramp-1994102787.html

Трамп надеется сделать Голливуд "больше, лучше и сильнее"

Трамп надеется сделать Голливуд "больше, лучше и сильнее" - РИА Новости, 17.01.2025

Трамп надеется сделать Голливуд "больше, лучше и сильнее"

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что назначение актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и отца Анджелины Джоли Джона Войта его... РИА Новости, 17.01.2025

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голливуд

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что назначение актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и отца Анджелины Джоли Джона Войта его "спецпосланниками" поможет сделать Голливуд "больше, лучше и сильнее", чем когда бы то ни было. Ранее американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети Х видео, на кадрах которого он отмечал День благодарения вместе с Трампом и актером Сильвестром Сталлоне."Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в замечательном, но очень проблемном месте - в Голливуде, Калифорния. Они будут служить моими специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, много бизнеса которого за последние четыре года ушло за границу, назад - больше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. У Трампа весьма непростые отношения с большей частью демократического Голливуда, где он считается персоной нон-грата. Многие актеры неоднократно критиковали его во время церемоний награждения. Одним из самых известных случаев является речь актрисы Мерил Стрип на вручении ей премии за заслугу в индустрии на церемонии "Золотой глобус" в 2017 году. Трамп в ответ назвал Стрип "переоцененной актрисой". На ее счету три премии "Оскар" и девять "Золотых глобусов".

https://ria.ru/20250110/kaliforniya-1993122403.html

https://ria.ru/20250116/tramp-1994098099.html

голливуд

сша

калифорния

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голливуд, сша, калифорния, дональд трамп, сильвестр сталлоне, мел гибсон