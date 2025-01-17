Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности в торговле, заявил Путин
Путин: Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, мешающие росту торговли
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, которые мешают странам повысить объем торговли, уверен президент РФ Владимир Путин.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. По итогам российско-иранских переговоров главы государств выступили с заявлениями для прессы. Говоря о наращивании торговли между РФ и Ираном, Путин заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел.
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"Какие бы препоны, какие бы трудности нам ни создавали со стороны, мы в состоянии все это преодолеть и двигаться дальше. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Путин.
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