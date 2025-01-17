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Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности в торговле, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
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18:11 17.01.2025 (обновлено: 19:20 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/torgovlya-1994258151.html
Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности в торговле, заявил Путин
Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности в торговле, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности в торговле, заявил Путин
Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, которые мешают странам повысить объем торговли, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, которые мешают странам повысить объем торговли, уверен президент РФ Владимир Путин. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. По итогам российско-иранских переговоров главы государств выступили с заявлениями для прессы. Говоря о наращивании торговли между РФ и Ираном, Путин заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел. "Какие бы препоны, какие бы трудности нам ни создавали со стороны, мы в состоянии все это преодолеть и двигаться дальше. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Путин.
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цены на нефть, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Цены на нефть, Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности в торговле, заявил Путин

Путин: Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, мешающие росту торговли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах о стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, которые мешают странам повысить объем торговли, уверен президент РФ Владимир Путин.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. По итогам российско-иранских переговоров главы государств выступили с заявлениями для прессы. Говоря о наращивании торговли между РФ и Ираном, Путин заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел.
«
"Какие бы препоны, какие бы трудности нам ни создавали со стороны, мы в состоянии все это преодолеть и двигаться дальше. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Вчера, 08:00
 
Цены на нефтьРоссияИранВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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