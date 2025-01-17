https://ria.ru/20250117/tiktok-1994295558.html

Гендиректор TikTok поблагодарил Трампа за намерение сотрудничать с соцсетью

Гендиректор TikTok поблагодарил Трампа за намерение сотрудничать с соцсетью - РИА Новости, 17.01.2025

Гендиректор TikTok поблагодарил Трампа за намерение сотрудничать с соцсетью

Гендиректор соцсети TikTok Шоу Цзы Чу поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за "намерение работать" с компанией для разрешения вопроса о... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гендиректор соцсети TikTok Шоу Цзы Чу поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за "намерение работать" с компанией для разрешения вопроса о доступе к платформе в Штатах.Ранее в пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети в силу с 19 января на территории США, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией США. Трамп вступает в должность 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи со временными рамками введения запрета в силу. Трамп уже отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение."От лица всех в TikTok и всех наших пользователей по всей стране я хочу поблагодарить президента Трампа за его намерение работать с нами, чтобы найти решение, которое сохранит TikTok доступным в США", - заявил гендиректор в видеообращении, опубликованном на TikTok-канале платформы.В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, Трамп призвал Верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250117/tiktok-1994275815.html

https://ria.ru/20250115/tiktok-1993767517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, tiktok, дональд трамп, в мире, технологии, джо байден