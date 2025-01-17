Гендиректор TikTok поблагодарил Трампа за намерение сотрудничать с соцсетью
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гендиректор соцсети TikTok Шоу Цзы Чу поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за "намерение работать" с компанией для разрешения вопроса о доступе к платформе в Штатах.
Ранее в пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети в силу с 19 января на территории США, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией США. Трамп вступает в должность 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи со временными рамками введения запрета в силу. Трамп уже отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
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"От лица всех в TikTok и всех наших пользователей по всей стране я хочу поблагодарить президента Трампа за его намерение работать с нами, чтобы найти решение, которое сохранит TikTok доступным в США", - заявил гендиректор в видеообращении, опубликованном на TikTok-канале платформы.
В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, Трамп призвал Верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.