https://ria.ru/20250117/tiktok-1994275815.html

Трамп заявил, что сам примет решение о судьбе TikTok в США

Трамп заявил, что сам примет решение о судьбе TikTok в США - РИА Новости, 17.01.2025

Трамп заявил, что сам примет решение о судьбе TikTok в США

Белый дом в пятницу заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети TikTok в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Дональдом... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:10:00+03:00

2025-01-17T19:10:00+03:00

2025-01-17T19:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Белый дом в пятницу заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети TikTok в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Дональдом Трампом в связи со временными рамками введения запрета в силу.Ранее в пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета в силу с 19 января на территории США, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с Конституцией США. При этом Трамп вступает в должность 20 января."Учитывая очевидный факт временных рамок, нынешняя администрация признает, что действия по реализации закона просто должны быть возложены на следующую администрацию, которая вступит в должность в понедельник", - говорится в заявлении Белого дома.Отмечается, что решение было принято в свете постановления Верховного суда. При этом Белый дом утверждает, что "TikTok должен оставаться доступным для американцев, но просто под американской или иной собственностью, что тем самым решит проблемы национальной безопасности, обозначенные конгрессом при разработке этого закона".Трамп уже отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. "В конечном итоге все зависит от меня, так что вы увидите, что я собираюсь сделать", - сказал он.В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, Трамп призвал Верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250116/tramp-1994087477.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, tiktok