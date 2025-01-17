https://ria.ru/20250117/tatarstan-1994185471.html
В Татарстане школьники отравились в оздоровительном центре
В Татарстане школьники отравились в оздоровительном центре - РИА Новости, 17.01.2025
В Татарстане школьники отравились в оздоровительном центре
Школьники отравились в оздоровительном центре "Дуслык" в Татарстане, 12 из них госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, сообщил... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:32:00+03:00
2025-01-17T13:32:00+03:00
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КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Школьники отравились в оздоровительном центре "Дуслык" в Татарстане, 12 из них госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, сообщил минздрав региона. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения об отравлении в оздоровительном центре "Дуслык" школьников старших классов - участников республиканской олимпиады по химии. После обеда в столовой дети почувствовали недомогание. "По состоянию на 12.30, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени проф. Агафонова было госпитализировано 12 пациентов с признаками кишечного отравления из центра "Дуслык", - говорится в сообщении. По информации минздрава, состояние детей удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением специалистов. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), россия
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Россия
В Татарстане школьники отравились в оздоровительном центре
В Татарстане 12 школьников отравились в оздоровительном центре "Дуслык"
КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Школьники отравились в оздоровительном центре "Дуслык" в Татарстане, 12 из них госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, сообщил минздрав региона.
Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения об отравлении в оздоровительном центре "Дуслык" школьников старших классов - участников республиканской олимпиады по химии. После обеда в столовой дети почувствовали недомогание.
"По состоянию на 12.30, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени проф. Агафонова было госпитализировано 12 пациентов с признаками кишечного отравления из центра "Дуслык", - говорится в сообщении.
По информации минздрава, состояние детей удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением специалистов. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.