https://ria.ru/20250117/tatarstan-1994185471.html

В Татарстане школьники отравились в оздоровительном центре

В Татарстане школьники отравились в оздоровительном центре - РИА Новости, 17.01.2025

В Татарстане школьники отравились в оздоровительном центре

Школьники отравились в оздоровительном центре "Дуслык" в Татарстане, 12 из них госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, сообщил... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:32:00+03:00

2025-01-17T13:32:00+03:00

2025-01-17T13:32:00+03:00

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КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Школьники отравились в оздоровительном центре "Дуслык" в Татарстане, 12 из них госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, сообщил минздрав региона. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения об отравлении в оздоровительном центре "Дуслык" школьников старших классов - участников республиканской олимпиады по химии. После обеда в столовой дети почувствовали недомогание. "По состоянию на 12.30, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени проф. Агафонова было госпитализировано 12 пациентов с признаками кишечного отравления из центра "Дуслык", - говорится в сообщении. По информации минздрава, состояние детей удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением специалистов. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250116/sanatoriy-1994070506.html

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происшествия, республика татарстан (татарстан), россия