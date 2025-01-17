https://ria.ru/20250117/tarif-1994286375.html

Росавтодор повышает тариф "Платона"

Росавтодор повышает тариф "Платона" - РИА Новости, 17.01.2025

Росавтодор повышает тариф "Платона"

Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:03:00+03:00

2025-01-17T20:03:00+03:00

2025-01-17T20:06:00+03:00

экономика

платон

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр, сообщает Росавтодор. "В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2025 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 3,34 рубля за километр пробега. Текущий размер платы - 3,05 рубля за километр пробега", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в системе "Платон" зарегистрированы свыше 861 тысячи грузоперевозчиков и более 1,915 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. За счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 миллиардов рублей, из них в 2024 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 52,627 миллиарда рублей, уточнили в Росавтодоре. Эти средства позволили в прошлом году осуществить ремонт более 485 километров автомобильных дорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог, добавили там.

https://ria.ru/20250115/proezd-1993914820.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, платон, федеральное дорожное агентство (росавтодор)