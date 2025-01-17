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Росавтодор повышает тариф "Платона" - РИА Новости, 17.01.2025
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20:03 17.01.2025 (обновлено: 20:06 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/tarif-1994286375.html
Росавтодор повышает тариф "Платона"
Росавтодор повышает тариф "Платона" - РИА Новости, 17.01.2025
Росавтодор повышает тариф "Платона"
Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:03:00+03:00
2025-01-17T20:06:00+03:00
экономика
платон
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр, сообщает Росавтодор. "В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2025 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 3,34 рубля за километр пробега. Текущий размер платы - 3,05 рубля за километр пробега", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в системе "Платон" зарегистрированы свыше 861 тысячи грузоперевозчиков и более 1,915 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. За счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 миллиардов рублей, из них в 2024 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 52,627 миллиарда рублей, уточнили в Росавтодоре. Эти средства позволили в прошлом году осуществить ремонт более 485 километров автомобильных дорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог, добавили там.
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экономика, платон, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Экономика, Платон, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Росавтодор повышает тариф "Платона"

Росавтодор: тариф "Платона" с 1 февраля увеличится на 29 коп, до 3,34 руб за км

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд государственной системы взимания платы "Платон"
Стенд государственной системы взимания платы Платон - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд государственной системы взимания платы "Платон" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр, сообщает Росавтодор.
«
"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2025 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 3,34 рубля за километр пробега. Текущий размер платы - 3,05 рубля за километр пробега", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в системе "Платон" зарегистрированы свыше 861 тысячи грузоперевозчиков и более 1,915 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.
За счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 миллиардов рублей, из них в 2024 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 52,627 миллиарда рублей, уточнили в Росавтодоре.
Эти средства позволили в прошлом году осуществить ремонт более 485 километров автомобильных дорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог, добавили там.
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ЭкономикаПлатонФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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