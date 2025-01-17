Рейтинг@Mail.ru
В Росрыболовстве рассказали о рыбном промысле в Черном море после ЧП - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 17.01.2025 (обновлено: 14:01 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/tanker-1994192533.html
В Росрыболовстве рассказали о рыбном промысле в Черном море после ЧП
В Росрыболовстве рассказали о рыбном промысле в Черном море после ЧП - РИА Новости, 17.01.2025
В Росрыболовстве рассказали о рыбном промысле в Черном море после ЧП
Необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в настоящее время нет, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:00:00+03:00
2025-01-17T14:01:00+03:00
россия
керченский пролив
илья шестаков
виталий савельев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828486_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_290c99177c6203808c3e86d67acac938.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в настоящее время нет, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова. Как сообщила пресс-служба, вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. В нем приняли участие представители МЧС России, Минтранса, Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства и другие. "По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в настоящее время нет необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. Рыбаки работают в значительном удалении от зоны чрезвычайной ситуации. Уловы исследуются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов", - отмечается в сообщении. Он добавил, что, согласно данным ежедневного мониторинга состояния водных биоресурсов ситуация также стабильная.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, доложила, что ситуация с пробами воды, взятой в разных участках акватории, стабильная, добавили в кабмине. Пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива нефтепродуктов соответствуют санитарным нормам.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250117/mazut-1994190725.html
https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html
россия
керченский пролив
тамань (станица)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828486_37:0:1244:905_1920x0_80_0_0_dc2e436ce5d65c2ae4d5849a8426a869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, керченский пролив, илья шестаков, виталий савельев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, тамань (станица)
Россия, Керченский пролив, Илья Шестаков, Виталий Савельев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Тамань (станица)
В Росрыболовстве рассказали о рыбном промысле в Черном море после ЧП

Росрыболовство: рыбный промысел в Черном море после ЧП ограничивать не нужно

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в настоящее время нет, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.
Как сообщила пресс-служба, вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. В нем приняли участие представители МЧС России, Минтранса, Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства и другие.
Кадры со дна Черного моря в районе Анапы, на которых видны фракции мазута - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Экологи показали кадры со дна Черного моря
Вчера, 13:53
"По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в настоящее время нет необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. Рыбаки работают в значительном удалении от зоны чрезвычайной ситуации. Уловы исследуются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов", - отмечается в сообщении.
Он добавил, что, согласно данным ежедневного мониторинга состояния водных биоресурсов ситуация также стабильная.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, доложила, что ситуация с пробами воды, взятой в разных участках акватории, стабильная, добавили в кабмине. Пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива нефтепродуктов соответствуют санитарным нормам.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом
Вчера, 13:52
 
РоссияКерченский проливИлья ШестаковВиталий СавельевФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Крушение двух танкеров в Керченском проливеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаТамань (станица)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала