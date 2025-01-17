https://ria.ru/20250117/tanker-1994192533.html

В Росрыболовстве рассказали о рыбном промысле в Черном море после ЧП

В Росрыболовстве рассказали о рыбном промысле в Черном море после ЧП - РИА Новости, 17.01.2025

В Росрыболовстве рассказали о рыбном промысле в Черном море после ЧП

Необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в настоящее время нет, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:00:00+03:00

2025-01-17T14:00:00+03:00

2025-01-17T14:01:00+03:00

россия

керченский пролив

илья шестаков

виталий савельев

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в настоящее время нет, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова. Как сообщила пресс-служба, вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. В нем приняли участие представители МЧС России, Минтранса, Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства и другие. "По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в настоящее время нет необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. Рыбаки работают в значительном удалении от зоны чрезвычайной ситуации. Уловы исследуются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов", - отмечается в сообщении. Он добавил, что, согласно данным ежедневного мониторинга состояния водных биоресурсов ситуация также стабильная.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, доложила, что ситуация с пробами воды, взятой в разных участках акватории, стабильная, добавили в кабмине. Пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива нефтепродуктов соответствуют санитарным нормам.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190725.html

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html

россия

керченский пролив

тамань (станица)

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россия, керченский пролив, илья шестаков, виталий савельев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, тамань (станица)