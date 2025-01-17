https://ria.ru/20250117/tanker-1994155664.html

Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу

Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу - РИА Новости, 17.01.2025

Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу

Техническую дорогу вокруг севшего на мель танкера "Волгонефть-239" построили в Темрюкском районе у мыса Панагия, сооружение позволит начать откачку мазута,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:52:00+03:00

2025-01-17T11:52:00+03:00

2025-01-17T11:55:00+03:00

темрюкский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Техническую дорогу вокруг севшего на мель танкера "Волгонефть-239" построили в Темрюкском районе у мыса Панагия, сооружение позволит начать откачку мазута, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Только что закончили возведение технического сооружения вокруг танкера "Волгонефть-239" в Темрюкском районе у мыса Панагия. Работы велись круглосуточно, ситуацию осложняли ветер и высокие волны. Дорога вокруг судна обеспечит доступ к нему, станет надежной преградой на пути возможного распространения нефтепродуктов в море и позволит начать откачку мазута", - написал Кондратьев.По его словам, сейчас начнутся работы по укреплению сооружения. В дальнейшем его будут поддерживать в нормальном состоянии для ликвидационных работ.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250116/anapa-1994093325.html

https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html

темрюкский район

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия