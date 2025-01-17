Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу
Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу для откачки мазута
© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Техническую дорогу вокруг севшего на мель танкера "Волгонефть-239" построили в Темрюкском районе у мыса Панагия, сооружение позволит начать откачку мазута, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Только что закончили возведение технического сооружения вокруг танкера "Волгонефть-239" в Темрюкском районе у мыса Панагия. Работы велись круглосуточно, ситуацию осложняли ветер и высокие волны. Дорога вокруг судна обеспечит доступ к нему, станет надежной преградой на пути возможного распространения нефтепродуктов в море и позволит начать откачку мазута", - написал Кондратьев.
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По его словам, сейчас начнутся работы по укреплению сооружения. В дальнейшем его будут поддерживать в нормальном состоянии для ликвидационных работ.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.