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Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу - РИА Новости, 17.01.2025
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11:52 17.01.2025 (обновлено: 11:55 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/tanker-1994155664.html
Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу
Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу - РИА Новости, 17.01.2025
Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу
Техническую дорогу вокруг севшего на мель танкера "Волгонефть-239" построили в Темрюкском районе у мыса Панагия, сооружение позволит начать откачку мазута,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:52:00+03:00
2025-01-17T11:55:00+03:00
темрюкский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Техническую дорогу вокруг севшего на мель танкера "Волгонефть-239" построили в Темрюкском районе у мыса Панагия, сооружение позволит начать откачку мазута, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Только что закончили возведение технического сооружения вокруг танкера "Волгонефть-239" в Темрюкском районе у мыса Панагия. Работы велись круглосуточно, ситуацию осложняли ветер и высокие волны. Дорога вокруг судна обеспечит доступ к нему, станет надежной преградой на пути возможного распространения нефтепродуктов в море и позволит начать откачку мазута", - написал Кондратьев.По его словам, сейчас начнутся работы по укреплению сооружения. В дальнейшем его будут поддерживать в нормальном состоянии для ликвидационных работ.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250116/anapa-1994093325.html
https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html
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темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Темрюкский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу

Вокруг танкера "Волгонефть-239" построили техническую дорогу для откачки мазута

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Техническую дорогу вокруг севшего на мель танкера "Волгонефть-239" построили в Темрюкском районе у мыса Панагия, сооружение позволит начать откачку мазута, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Только что закончили возведение технического сооружения вокруг танкера "Волгонефть-239" в Темрюкском районе у мыса Панагия. Работы велись круглосуточно, ситуацию осложняли ветер и высокие волны. Дорога вокруг судна обеспечит доступ к нему, станет надежной преградой на пути возможного распространения нефтепродуктов в море и позволит начать откачку мазута", - написал Кондратьев.
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По его словам, сейчас начнутся работы по укреплению сооружения. В дальнейшем его будут поддерживать в нормальном состоянии для ликвидационных работ.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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Темрюкский районКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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