https://ria.ru/20250117/tabak-1994306902.html

Утвержден перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость

Утвержден перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость - РИА Новости, 17.01.2025

Утвержден перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость

Правительство России утвердило перечень красителей и добавок, усиливающих табачную зависимость, их использование в некурительных видах табачных изделий будет... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:21:00+03:00

2025-01-17T22:21:00+03:00

2025-01-17T23:57:00+03:00

общество

россия

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642592_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_cc0ac98f46c7a0f7591a24eb9a49529c.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень красителей и добавок, усиливающих табачную зависимость, их использование в некурительных видах табачных изделий будет ограничено, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость", - говорится в документе. В перечень вошли соли никотина, аммоний и его производные, аммиак, ацетальдегид, сахара, уточняется в распоряжении. Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков пояснил журналистам, что помимо никотина в табачной продукции производители используют добавки, приводящие к усилению никотиновой зависимости, например, аммоний, аммиак, ацетальдегид, сахара и другие. "Вводится ограничение использования таких добавок в некурительных видах табачных изделий, таких как табак жевательный и нюхательный. Потребление некурительной табачной продукции является фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний, в том числе возникновения раковых заболеваний языка, губы и других органов полости рта, а также гортани, возникновения язвы желудка вследствие длительного приема, раздражения слизистой полости рта, разрушения зубной эмали",- сказал Зыков. По его словам, утверждение перечня запрещенных добавок положительно скажется на профилактике потребления табака, в том числе и среди несовершеннолетних, которые могут незаметно для родителей и преподавателей в школе потреблять жевательный табак.

https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html

https://ria.ru/20241121/tabak-1985091940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, правительство рф