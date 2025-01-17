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Утвержден перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость - РИА Новости, 17.01.2025
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22:21 17.01.2025 (обновлено: 23:57 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/tabak-1994306902.html
Утвержден перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость
Утвержден перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость - РИА Новости, 17.01.2025
Утвержден перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость
Правительство России утвердило перечень красителей и добавок, усиливающих табачную зависимость, их использование в некурительных видах табачных изделий будет... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:21:00+03:00
2025-01-17T23:57:00+03:00
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень красителей и добавок, усиливающих табачную зависимость, их использование в некурительных видах табачных изделий будет ограничено, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость", - говорится в документе. В перечень вошли соли никотина, аммоний и его производные, аммиак, ацетальдегид, сахара, уточняется в распоряжении. Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков пояснил журналистам, что помимо никотина в табачной продукции производители используют добавки, приводящие к усилению никотиновой зависимости, например, аммоний, аммиак, ацетальдегид, сахара и другие. "Вводится ограничение использования таких добавок в некурительных видах табачных изделий, таких как табак жевательный и нюхательный. Потребление некурительной табачной продукции является фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний, в том числе возникновения раковых заболеваний языка, губы и других органов полости рта, а также гортани, возникновения язвы желудка вследствие длительного приема, раздражения слизистой полости рта, разрушения зубной эмали",- сказал Зыков. По его словам, утверждение перечня запрещенных добавок положительно скажется на профилактике потребления табака, в том числе и среди несовершеннолетних, которые могут незаметно для родителей и преподавателей в школе потреблять жевательный табак.
https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html
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общество, россия, правительство рф
Общество, Россия, Правительство РФ
Утвержден перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость

Правительство утвердило перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень красителей и добавок, усиливающих табачную зависимость, их использование в некурительных видах табачных изделий будет ограничено, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«
"Утвердить прилагаемый перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость", - говорится в документе.
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В перечень вошли соли никотина, аммоний и его производные, аммиак, ацетальдегид, сахара, уточняется в распоряжении.
Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков пояснил журналистам, что помимо никотина в табачной продукции производители используют добавки, приводящие к усилению никотиновой зависимости, например, аммоний, аммиак, ацетальдегид, сахара и другие.
«
"Вводится ограничение использования таких добавок в некурительных видах табачных изделий, таких как табак жевательный и нюхательный. Потребление некурительной табачной продукции является фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний, в том числе возникновения раковых заболеваний языка, губы и других органов полости рта, а также гортани, возникновения язвы желудка вследствие длительного приема, раздражения слизистой полости рта, разрушения зубной эмали",- сказал Зыков.
По его словам, утверждение перечня запрещенных добавок положительно скажется на профилактике потребления табака, в том числе и среди несовершеннолетних, которые могут незаметно для родителей и преподавателей в школе потреблять жевательный табак.
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