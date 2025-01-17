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Новгородские осужденные отправили 350 маскировочных сетей в зону СВО - РИА Новости, 17.01.2025
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Надежные люди
 
17:39 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/svo-1994248616.html
Новгородские осужденные отправили 350 маскировочных сетей в зону СВО
Новгородские осужденные отправили 350 маскировочных сетей в зону СВО - РИА Новости, 17.01.2025
Новгородские осужденные отправили 350 маскировочных сетей в зону СВО
Осужденные колонии-поселения Новгородской области отправили с 2022 года в зону специальной военной операции 350 маскировочных сетей и 1000 окопных свечей,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:39:00+03:00
2025-01-17T17:39:00+03:00
надежные люди
новгородская область
окуловский район
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Осужденные колонии-поселения Новгородской области отправили с 2022 года в зону специальной военной операции 350 маскировочных сетей и 1000 окопных свечей, сообщает пресс-служба УФСИН по региону. Уточняется, что недавно колония-поселение №6 Окуловского района снова передала гуманитарную помощь бойцам СВО. В свободное от основной работы время осуждённые охотно занимаются плетением маскировочных сетей и изготовлением окопных свечей. "Изготовленные руками осужденных маскировочные сети, окопные свечи и сухой душ были отправлены вместе с гуманитарным грузом для наших бойцов в зону проведения специальной военной операции. Это не первый гуманитарный груз... Так, с 2022 года силами колонии-поселения №6... направлено 350 маскировочных сетей, 1000 окопных свей и 300 наборов сухого душа", - говорится в сообщении. Отмечается, что маскировочные сети широко применяются для скрытия бойцов, вооружения, военной техники и инженерных сооружений от противника. Окопные свечи удобно использовать в полевых условиях для приготовления пищи или обогрева.
https://ria.ru/20250117/svo-1994239278.html
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новгородская область, окуловский район, сво
Надежные люди, Новгородская область, Окуловский район, СВО
Новгородские осужденные отправили 350 маскировочных сетей в зону СВО

Новгородские осужденные отправили с 2022 года в зону СВО 350 масксетей

© Фото : УФСИН России по Новгородской областиНовгородские осужденные отправили в зону СВО 350 масксетей
Новгородские осужденные отправили в зону СВО 350 масксетей - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : УФСИН России по Новгородской области
Новгородские осужденные отправили в зону СВО 350 масксетей. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Осужденные колонии-поселения Новгородской области отправили с 2022 года в зону специальной военной операции 350 маскировочных сетей и 1000 окопных свечей, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
Уточняется, что недавно колония-поселение №6 Окуловского района снова передала гуманитарную помощь бойцам СВО. В свободное от основной работы время осуждённые охотно занимаются плетением маскировочных сетей и изготовлением окопных свечей.
"Изготовленные руками осужденных маскировочные сети, окопные свечи и сухой душ были отправлены вместе с гуманитарным грузом для наших бойцов в зону проведения специальной военной операции. Это не первый гуманитарный груз... Так, с 2022 года силами колонии-поселения №6... направлено 350 маскировочных сетей, 1000 окопных свей и 300 наборов сухого душа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маскировочные сети широко применяются для скрытия бойцов, вооружения, военной техники и инженерных сооружений от противника. Окопные свечи удобно использовать в полевых условиях для приготовления пищи или обогрева.
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Надежные людиНовгородская областьОкуловский районСВО
 
 
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