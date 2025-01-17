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ЛДПР передала болотоход отечественного производства в Курскую область - РИА Новости, 17.01.2025
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Надежные люди
 
16:54 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/svo-1994237653.html
ЛДПР передала болотоход отечественного производства в Курскую область
ЛДПР передала болотоход отечественного производства в Курскую область - РИА Новости, 17.01.2025
ЛДПР передала болотоход отечественного производства в Курскую область
Члены ЛДПР передали болотоход отечественного производства военнослужащим из Курской области, сообщил в пятницу координатор курского регионального отделения... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:54:00+03:00
2025-01-17T16:54:00+03:00
надежные люди
никита березин
лдпр
госдума рф
курская область
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Члены ЛДПР передали болотоход отечественного производства военнослужащим из Курской области, сообщил в пятницу координатор курского регионального отделения партии Алексей Томанов. "Партийцы передали болотоход отечественного производства военнослужащим из Курской области. В конце декабря депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш находился с рабочей поездкой в Курской области, где передал бойцам гуманитарную помощь. В ходе встречи с депутатом военные обратились с просьбой закупить для них необходимую технику. Партия оперативно отреагировала на запрос. Уже завтра болотоход доставят на передовую, где его переоборудуют под выполнение боевых задач", - рассказал РИА Новости Томанов. Он добавил, что болотоход - это потребность военнослужащих с учетом нынешних погодных реалий: морозов нет, везде непроходимая грязь. По его словам, бронетехника не может подъехать ни на эвакуацию, ни подвезти оборудование, поэтому бойцам нужен болотоход. Томанов отметил, что технику переоборудуют, и она будет выполнять боевые задачи и спасать жизни военных. Томанов также сообщил, что военные из Курской области передали ЛДПР трофейный автомобиль. Он станет первым экспонатом на выставке, которую партия откроет у своего здания в Москве на Краснопролетарской улице. Как объяснил РИА Новости член высшего совета ЛДПР, руководитель штаба помощи для прифронтовых населенных пунктов в Москве Никита Березин, данный автомобиль ВСУ использовали для выполнения боевых задач, на нем передвигались украинские операторы БПЛА, пытаясь вычислить позиции российских солдат и местонахождение мирных жителей. Впоследствии ВС РФ ликвидировали врагов и захватили автомобиль. Березин добавил, что выставка трофейной техники в дальнейшем будет пополняться. "Важно показать, кто с нами борется: задействовано огромное количество техники, идет борьба с "Русским миром". Надеюсь, экспонатов будет много. Это инициатива бойцов. Они хотят, чтобы люди, которые находятся сейчас на гражданке, увидели, что происходит на фронте на самом деле, какой техникой пользуется враг. Мы дополнительно привезем бронежилеты, каски и другое натовское оборудование", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250117/svo-1994222751.html
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никита березин, лдпр, госдума рф, курская область
Надежные люди, Никита Березин, ЛДПР, Госдума РФ, Курская область
ЛДПР передала болотоход отечественного производства в Курскую область

ЛДПР передала болотоход отечественного производства военным из Курской области

© Фото : пресс-служба ЛДПРЧлены ЛДПР передали болотоход отечественного производства военнослужащим из Курской области
Члены ЛДПР передали болотоход отечественного производства военнослужащим из Курской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : пресс-служба ЛДПР
Члены ЛДПР передали болотоход отечественного производства военнослужащим из Курской области
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Члены ЛДПР передали болотоход отечественного производства военнослужащим из Курской области, сообщил в пятницу координатор курского регионального отделения партии Алексей Томанов.
"Партийцы передали болотоход отечественного производства военнослужащим из Курской области. В конце декабря депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш находился с рабочей поездкой в Курской области, где передал бойцам гуманитарную помощь. В ходе встречи с депутатом военные обратились с просьбой закупить для них необходимую технику. Партия оперативно отреагировала на запрос. Уже завтра болотоход доставят на передовую, где его переоборудуют под выполнение боевых задач", - рассказал РИА Новости Томанов.
Он добавил, что болотоход - это потребность военнослужащих с учетом нынешних погодных реалий: морозов нет, везде непроходимая грязь. По его словам, бронетехника не может подъехать ни на эвакуацию, ни подвезти оборудование, поэтому бойцам нужен болотоход. Томанов отметил, что технику переоборудуют, и она будет выполнять боевые задачи и спасать жизни военных.
Томанов также сообщил, что военные из Курской области передали ЛДПР трофейный автомобиль. Он станет первым экспонатом на выставке, которую партия откроет у своего здания в Москве на Краснопролетарской улице.
Как объяснил РИА Новости член высшего совета ЛДПР, руководитель штаба помощи для прифронтовых населенных пунктов в Москве Никита Березин, данный автомобиль ВСУ использовали для выполнения боевых задач, на нем передвигались украинские операторы БПЛА, пытаясь вычислить позиции российских солдат и местонахождение мирных жителей. Впоследствии ВС РФ ликвидировали врагов и захватили автомобиль. Березин добавил, что выставка трофейной техники в дальнейшем будет пополняться.
"Важно показать, кто с нами борется: задействовано огромное количество техники, идет борьба с "Русским миром". Надеюсь, экспонатов будет много. Это инициатива бойцов. Они хотят, чтобы люди, которые находятся сейчас на гражданке, увидели, что происходит на фронте на самом деле, какой техникой пользуется враг. Мы дополнительно привезем бронежилеты, каски и другое натовское оборудование", - подчеркнул он.
Единая Россия организовала поездку в Москву для детей участников СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Надежные людиНикита БерезинЛДПРГосдума РФКурская область
 
 
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