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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 17.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 550 военных, 20... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:04:00+03:00
2025-01-17T15:04:00+03:00
2025-01-17T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 550 военных, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне действий "Днепра"