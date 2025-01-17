Ярославский суд продлил арест обвиняемому в краже кенгурят из зоопарков
Суд в Ярославле оставил под стражей обвиняемого в краже кенгурят до 27 марта
© МВД РоссииПохищенный детеныш кенгуру
© МВД России
Похищенный детеныш кенгуру
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Суд снова продлил срок содержания под стражей обвиняемому в краже кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области Ивану Некрасову, сообщила в пятницу РИА Новости адвокат обвиняемого Екатерина Сентищева.
В сентябре суд в Ярославле избрал Некрасову, обвиняемому в краже трех кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября 2024 года. В ноябре Некрасову продлили срок содержания под стражей.
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В пятницу Кировский районный суд Ярославля вновь рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому.
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"Срок содержания под стражей продлили с целью проведения экспертиз", - сказала адвокат.
В пресс-службе Ярославского областного суда РИА Новости уточнили, что срок содержания под стражей продлен до 27 марта.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Крошу из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области. Животные были возвращены в свои зоопарки.
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