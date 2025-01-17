https://ria.ru/20250117/sud-1994203816.html

Ярославский суд продлил арест обвиняемому в краже кенгурят из зоопарков

Ярославский суд продлил арест обвиняемому в краже кенгурят из зоопарков - РИА Новости, 17.01.2025

Ярославский суд продлил арест обвиняемому в краже кенгурят из зоопарков

Суд снова продлил срок содержания под стражей обвиняемому в краже кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области Ивану Некрасову, сообщила в пятницу РИА... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:45:00+03:00

2025-01-17T14:45:00+03:00

2025-01-17T14:45:00+03:00

происшествия

ярославль

калужская область

жуковский район

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Суд снова продлил срок содержания под стражей обвиняемому в краже кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области Ивану Некрасову, сообщила в пятницу РИА Новости адвокат обвиняемого Екатерина Сентищева. В сентябре суд в Ярославле избрал Некрасову, обвиняемому в краже трех кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября 2024 года. В ноябре Некрасову продлили срок содержания под стражей. В пятницу Кировский районный суд Ярославля вновь рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому. "Срок содержания под стражей продлили с целью проведения экспертиз", - сказала адвокат. В пресс-службе Ярославского областного суда РИА Новости уточнили, что срок содержания под стражей продлен до 27 марта. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Крошу из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области. Животные были возвращены в свои зоопарки.

https://ria.ru/20241004/kenguru-1976338394.html

https://ria.ru/20241004/kenguru-1976326016.html

ярославль

калужская область

жуковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район, ярославский областной суд