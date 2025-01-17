Суд обратил в доход государства имущество экс-следователя Тамбиева
Суд изъял имущество экс-следователя Тамбиева, осужденного за взятку
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей
Бывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации… удовлетворить", - огласила решение судья.
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Генпрокуратура требовала через суд обратить в доход государства имущество Тамбиева общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей: жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе, мотоциклы Ducati и Honda. Кроме того, надзорное ведомство просило взыскать с Тамбиева чуть более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкесии, автомобили Ауди Q7 и Porsche.
В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просила наложить арест на данное имущество Тамбиева.
Ответчиками по иску выступали сам Тамбиев и двоюродный брат отца осужденного – Шагабан Кубанов. На последнего, в частности, оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья.
Сегодня в суде присутствовала только представитель Генпрокуратуры, со стороны Тамбиева и его дяди никого не было.
Балашихинский городской суд в октябре назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции". Мособлсуд впоследствии утвердил приговор.
Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
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