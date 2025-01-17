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Суд обратил в доход государства имущество экс-следователя Тамбиева - РИА Новости, 17.01.2025
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12:42 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/sud-1994174286.html
Суд обратил в доход государства имущество экс-следователя Тамбиева
Суд обратил в доход государства имущество экс-следователя Тамбиева - РИА Новости, 17.01.2025
Суд обратил в доход государства имущество экс-следователя Тамбиева
Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного на 16 лет за рекордную взятку РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:42:00+03:00
2025-01-17T12:42:00+03:00
происшествия
жилье
одинцовский район
москва
московская область (подмосковье)
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации… удовлетворить", - огласила решение судья. Генпрокуратура требовала через суд обратить в доход государства имущество Тамбиева общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей: жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе, мотоциклы Ducati и Honda. Кроме того, надзорное ведомство просило взыскать с Тамбиева чуть более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкесии, автомобили Ауди Q7 и Porsche. В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просила наложить арест на данное имущество Тамбиева. Ответчиками по иску выступали сам Тамбиев и двоюродный брат отца осужденного – Шагабан Кубанов. На последнего, в частности, оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья. Сегодня в суде присутствовала только представитель Генпрокуратуры, со стороны Тамбиева и его дяди никого не было. Балашихинский городской суд в октябре назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции". Мособлсуд впоследствии утвердил приговор. Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292114.html
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одинцовский район
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происшествия, жилье, одинцовский район, москва, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд
Происшествия, Жилье, Одинцовский район, Москва, Московская область (Подмосковье), Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд
Суд обратил в доход государства имущество экс-следователя Тамбиева

Суд изъял имущество экс-следователя Тамбиева, осужденного за взятку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей
Бывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации… удовлетворить", - огласила решение судья.
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвоката
25 июня 2024, 12:32
Генпрокуратура требовала через суд обратить в доход государства имущество Тамбиева общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей: жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе, мотоциклы Ducati и Honda. Кроме того, надзорное ведомство просило взыскать с Тамбиева чуть более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкесии, автомобили Ауди Q7 и Porsche.
В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просила наложить арест на данное имущество Тамбиева.
Ответчиками по иску выступали сам Тамбиев и двоюродный брат отца осужденного – Шагабан Кубанов. На последнего, в частности, оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья.
Сегодня в суде присутствовала только представитель Генпрокуратуры, со стороны Тамбиева и его дяди никого не было.
Балашихинский городской суд в октябре назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции". Мособлсуд впоследствии утвердил приговор.
Бывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей, на заседании в Балашихинском городском суде - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Приговор Тамбиеву по делу о рекордной взятке в биткоинах признали законным
14 января, 17:32
Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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