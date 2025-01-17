https://ria.ru/20250117/steam-1994218892.html
В работе Steam произошел сбой
В работе Steam произошел сбой - РИА Новости, 17.01.2025
В работе Steam произошел сбой
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы есть по всему миру, включая Германию, США, Россию и... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:32:00+03:00
2025-01-17T15:32:00+03:00
2025-01-17T16:40:00+03:00
технологии
германия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы есть по всему миру, включая Германию, США, Россию и Великобританию. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что по предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса.
https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, германия, сша, россия
Технологии, Германия, США, Россия
В работе Steam произошел сбой
Роскомнадзор сообщил о сбое в работе Steam по всему миру