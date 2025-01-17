https://ria.ru/20250117/ssha-1994308214.html

США оказались в мире перемен, наполненном соперничеством, заявил Блинкен

США оказались в мире перемен, наполненном соперничеством, заявил Блинкен - РИА Новости, 17.01.2025

США оказались в мире перемен, наполненном соперничеством, заявил Блинкен

США оказались в мире перемен, который стал более взрывоопасным и наполнен соперничеством, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:35:00+03:00

2025-01-17T22:35:00+03:00

2025-01-17T22:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. США оказались в мире перемен, который стал более взрывоопасным и наполнен соперничеством, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы находимся в мире, который более взрывоопасен и наполнен большим соперничеством, в мире перемен", - сказал он в своем прощальном обращении к сотрудникам госдепартамента в пятницу. Блинкен при этом добавил, что США должны сохранить свое мировое лидерство, и выразил убежденность в том, что у Вашингтона есть для этого необходимые силы. "Мы знаем, что, когда мы не взаимодействуем, когда не лидируем, то, вероятнее всего, это делает кто-то другой и, вероятно, таким образом, который не укрепляет наши интересы и ценности", - добавил он.

https://ria.ru/20250117/blinken-1994296818.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша