Офис Зеленского хочет избавиться от подконтрольных США активистов
Зеленский попытается зачистить политическое поле во время смены власти в США
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского намерен избавиться от подконтрольных США и Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне смены американского президента, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Банковая (улица, где расположен офис президента Украины -ред.) хочет воспользоваться "пересменкой" в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь. Тем более, что большинство из них так или иначе связаны с демпартией США... Также в планах у офиса президента основательно разобраться с созданной под контролем западных структур антикоррупционной вертикалью в лице Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по противодействию коррупции и Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
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Как считают журналисты "Страны.ua", утратившие протекцию демократической партии США украинские активисты могут нарваться на уголовное преследование или же повестку в военкомат в случае, если откажутся сотрудничать с офисом Зеленского.
По данным "Страны.ua", с 2022 года влияние офиса Зеленского на подконтрольные США антикоррупционные структуры серьезно выросло, тем не менее, они в значительной степени подчиняются западным покровителям. В офисе Зеленского попытаются сделать антикоррупционные агентства полностью подконтрольными себе, а то и вовсе ликвидировать.
При этом журналисты "Страны.ua" прогнозируют усиление внутриукраинской политической борьбы: они отмечают попытки наладить контакты с новой администрацией в Вашингтоне со стороны оппозиционных Зеленскому политиков и "медийных" представителей ВСУ.