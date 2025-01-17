https://ria.ru/20250117/ssha-1994290366.html

Офис Зеленского хочет избавиться от подконтрольных США активистов

Офис Зеленского хочет избавиться от подконтрольных США активистов - РИА Новости, 17.01.2025

Офис Зеленского хочет избавиться от подконтрольных США активистов

Офис Владимира Зеленского намерен избавиться от подконтрольных США и Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне смены американского президента,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:35:00+03:00

2025-01-17T20:35:00+03:00

2025-01-17T20:35:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского намерен избавиться от подконтрольных США и Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне смены американского президента, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Банковая (улица, где расположен офис президента Украины -ред.) хочет воспользоваться "пересменкой" в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь. Тем более, что большинство из них так или иначе связаны с демпартией США... Также в планах у офиса президента основательно разобраться с созданной под контролем западных структур антикоррупционной вертикалью в лице Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по противодействию коррупции и Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как считают журналисты "Страны.ua", утратившие протекцию демократической партии США украинские активисты могут нарваться на уголовное преследование или же повестку в военкомат в случае, если откажутся сотрудничать с офисом Зеленского. По данным "Страны.ua", с 2022 года влияние офиса Зеленского на подконтрольные США антикоррупционные структуры серьезно выросло, тем не менее, они в значительной степени подчиняются западным покровителям. В офисе Зеленского попытаются сделать антикоррупционные агентства полностью подконтрольными себе, а то и вовсе ликвидировать. При этом журналисты "Страны.ua" прогнозируют усиление внутриукраинской политической борьбы: они отмечают попытки наладить контакты с новой администрацией в Вашингтоне со стороны оппозиционных Зеленскому политиков и "медийных" представителей ВСУ.

https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запад