США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT
NYT: США с 2022-го отправляли на Украину сотрудников для помощи в создании БПЛА
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинский военный запускает БПЛА
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинский военный запускает БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты с 2022 года отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании беспилотников, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"США потратили значительные средства, в том числе полтора миллиарда долларов, направленные в сентябре прошлого года, чтобы активизировать производство дронов на Украине. <...> США также отправили сотрудников разведки на Украину, чтобы помочь ей создать собственную программу", — говорится в публикации.
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По данным газеты, ссылающейся на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон начал поддерживать программу по созданию БПЛА в конце 2022-го.
При этом американские власти усилили помощь перед провальным контрнаступлением ВСУ в 2023 году. После "контрнаступа" поддержка Киева в этой сфере только возросла, добавила NYT.
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Издание утверждает, что в итоге Вашингтон помог ВСУ разработать новое поколение беспилотников.
В Белом доме ранее признавали, что американские военные присутствуют на Украине, но утверждали, что они не оказывают поддержку операциям ВСУ.
Российские власти подчеркивали, что находящиеся на Украине западные инструкторы — законная цель для Вооруженных сил России.
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