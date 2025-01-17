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США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 17.01.2025 (обновлено: 17:29 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/ssha-1994228066.html
США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT
США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT - РИА Новости, 17.01.2025
США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT
Соединенные Штаты с 2022 года отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании беспилотников, пишет The New York Times со ссылкой на американских... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:15:00+03:00
2025-01-17T17:29:00+03:00
в мире
украина
сша
джейк салливан
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты с 2022 года отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании беспилотников, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников."США потратили значительные средства, в том числе полтора миллиарда долларов, направленные в сентябре прошлого года, чтобы активизировать производство дронов на Украине. &lt;...&gt; США также отправили сотрудников разведки на Украину, чтобы помочь ей создать собственную программу", — говорится в публикации.По данным газеты, ссылающейся на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон начал поддерживать программу по созданию БПЛА в конце 2022-го.При этом американские власти усилили помощь перед провальным контрнаступлением ВСУ в 2023 году. После "контрнаступа" поддержка Киева в этой сфере только возросла, добавила NYT.Издание утверждает, что в итоге Вашингтон помог ВСУ разработать новое поколение беспилотников.В Белом доме ранее признавали, что американские военные присутствуют на Украине, но утверждали, что они не оказывают поддержку операциям ВСУ.Российские власти подчеркивали, что находящиеся на Украине западные инструкторы — законная цель для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981147230.html
https://ria.ru/20241217/nato-1989775404.html
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в мире, украина, сша, джейк салливан, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джейк Салливан, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT

NYT: США с 2022-го отправляли на Украину сотрудников для помощи в создании БПЛА

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинский военный запускает БПЛА
Украинский военный запускает БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинский военный запускает БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты с 2022 года отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании беспилотников, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"США потратили значительные средства, в том числе полтора миллиарда долларов, направленные в сентябре прошлого года, чтобы активизировать производство дронов на Украине. <...> США также отправили сотрудников разведки на Украину, чтобы помочь ей создать собственную программу", — говорится в публикации.
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По данным газеты, ссылающейся на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон начал поддерживать программу по созданию БПЛА в конце 2022-го.
При этом американские власти усилили помощь перед провальным контрнаступлением ВСУ в 2023 году. После "контрнаступа" поддержка Киева в этой сфере только возросла, добавила NYT.
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Издание утверждает, что в итоге Вашингтон помог ВСУ разработать новое поколение беспилотников.
В Белом доме ранее признавали, что американские военные присутствуют на Украине, но утверждали, что они не оказывают поддержку операциям ВСУ.
Российские власти подчеркивали, что находящиеся на Украине западные инструкторы — законная цель для Вооруженных сил России.
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