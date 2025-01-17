https://ria.ru/20250117/ssha-1994228066.html

США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT

США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT - РИА Новости, 17.01.2025

США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT

Соединенные Штаты с 2022 года отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании беспилотников, пишет The New York Times со ссылкой на американских... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:15:00+03:00

2025-01-17T16:15:00+03:00

2025-01-17T17:29:00+03:00

в мире

украина

сша

джейк салливан

нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994237172_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_41717ba437b62ecb5c758ffd41c5bb83.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты с 2022 года отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании беспилотников, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников."США потратили значительные средства, в том числе полтора миллиарда долларов, направленные в сентябре прошлого года, чтобы активизировать производство дронов на Украине. <...> США также отправили сотрудников разведки на Украину, чтобы помочь ей создать собственную программу", — говорится в публикации.По данным газеты, ссылающейся на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон начал поддерживать программу по созданию БПЛА в конце 2022-го.При этом американские власти усилили помощь перед провальным контрнаступлением ВСУ в 2023 году. После "контрнаступа" поддержка Киева в этой сфере только возросла, добавила NYT.Издание утверждает, что в итоге Вашингтон помог ВСУ разработать новое поколение беспилотников.В Белом доме ранее признавали, что американские военные присутствуют на Украине, но утверждали, что они не оказывают поддержку операциям ВСУ.Российские власти подчеркивали, что находящиеся на Украине западные инструкторы — законная цель для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981147230.html

https://ria.ru/20241217/nato-1989775404.html

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993901358.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, джейк салливан, нато, вооруженные силы украины