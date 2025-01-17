https://ria.ru/20250117/ssha-1994120697.html

Журналист высмеял реакцию Евросоюза на интерес Трампа к Гренландии

Журналист высмеял реакцию Евросоюза на интерес Трампа к Гренландии - РИА Новости, 17.01.2025

Журналист высмеял реакцию Евросоюза на интерес Трампа к Гренландии

Журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в разговоре с РИА Новости высмеял вассальное поведение государств Евросоюза по отношению к США на примере... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:49:00+03:00

2025-01-17T08:49:00+03:00

2025-01-17T08:49:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

ларс лёкке расмуссен

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в разговоре с РИА Новости высмеял вассальное поведение государств Евросоюза по отношению к США на примере реакции Дании на интерес избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о готовности продолжать переговоры об обеспечении легитимных интересов США в Арктике. "Они (европейские элиты) просто вассалы, чихуахуа. Трамп может сказать: "Завтра заполучу Гренландию так, как мне захочется". И датчане воют, словно собаки: "Послушайте, нельзя ли чуть деликатнее? Давайте поговорим", - сказал собеседник. По его оценке, будущий президент США не станет сомневаться ни на секунду, если речь зайдет о взятии под контроль территорий, принадлежащих европейцам, или о ведении экономической войны. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113410.html

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113750.html

гренландия

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен