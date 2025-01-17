Захарова: США "отморозили уши", не купив российские пожарные самолеты
Захарова: США отморозили уши назло маме, не закупив российские пожарные самолеты
Бе-200. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. США “отморозили уши назло маме”, не закупив российские пожарные самолеты Бе-200, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов, однако Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась.
“Мало того, что пожарное оборудование Штаты поставили не в Лос-Анджелес, а на Украину, так Киев еще и заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям… По тому же сценарию развивалась история вокруг поставки аппаратов ИВЛ “Авента-М” в едва ли не в самый сложный период пандемии. Всё завершилось тем, что оборудование... было утилизировано в США “в целях предосторожности”. Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал. И это всего лишь несколько примеров из серии “назло маме отморожу уши”, - написала она в своем Telegram-канале.
По мнению Захаровой, Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.