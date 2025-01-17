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Захарова: США "отморозили уши", не купив российские пожарные самолеты - РИА Новости, 17.01.2025
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08:47 17.01.2025 (обновлено: 08:48 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/ssha-1994120317.html
Захарова: США "отморозили уши", не купив российские пожарные самолеты
Захарова: США "отморозили уши", не купив российские пожарные самолеты - РИА Новости, 17.01.2025
Захарова: США "отморозили уши", не купив российские пожарные самолеты
США “отморозили уши назло маме”, не закупив российские пожарные самолеты Бе-200, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T08:47:00+03:00
2025-01-17T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. США “отморозили уши назло маме”, не закупив российские пожарные самолеты Бе-200, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По данным, на которые ссылается Захарова, в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов, однако Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась. “Мало того, что пожарное оборудование Штаты поставили не в Лос-Анджелес, а на Украину, так Киев еще и заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям… По тому же сценарию развивалась история вокруг поставки аппаратов ИВЛ “Авента-М” в едва ли не в самый сложный период пандемии. Всё завершилось тем, что оборудование... было утилизировано в США “в целях предосторожности”. Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал. И это всего лишь несколько примеров из серии “назло маме отморожу уши”, - написала она в своем Telegram-канале. По мнению Захаровой, Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993636119.html
https://ria.ru/20250109/zaharova-1992955317.html
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в мире, сша, россия, лос-анджелес, мария захарова, бе-200
В мире, США, Россия, Лос-Анджелес, Мария Захарова, Бе-200
Захарова: США "отморозили уши", не купив российские пожарные самолеты

Захарова: США отморозили уши назло маме, не закупив российские пожарные самолеты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБе-200
Бе-200 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. США “отморозили уши назло маме”, не закупив российские пожарные самолеты Бе-200, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, в 2017-2019 годах США и Россия пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов, однако Штаты решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства. Из-за отказа украинской стороны сертифицировать двигатели сделка сорвалась.
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“Мало того, что пожарное оборудование Штаты поставили не в Лос-Анджелес, а на Украину, так Киев еще и заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям… По тому же сценарию развивалась история вокруг поставки аппаратов ИВЛ “Авента-М” в едва ли не в самый сложный период пандемии. Всё завершилось тем, что оборудование... было утилизировано в США “в целях предосторожности”. Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал. И это всего лишь несколько примеров из серии “назло маме отморожу уши”, - написала она в своем Telegram-канале.
По мнению Захаровой, Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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