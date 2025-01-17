https://ria.ru/20250117/ssha-1994114583.html
Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана
Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана - РИА Новости, 17.01.2025
Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана
Решение России ограничить поставки обогащенного урана создало угрозу перебоев в выработке энергии на АЭС в Соединенных Штатах и у их союзников, заявил... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:41:00+03:00
2025-01-17T06:41:00+03:00
2025-01-17T07:01:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
далип сингх
владимир путин
джо байден
атлантический совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Решение России ограничить поставки обогащенного урана создало угрозу перебоев в выработке энергии на АЭС в Соединенных Штатах и у их союзников, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. "Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников", - отметил он, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете. Как заявил в свою очередь РИА Новости эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров, ограничения на поставки обогащенного урана в США из России ввел Вашингтон, поэтому попытки американских чиновников обвинить Москву в возникновении рисков для американской атомной отрасли — это перекладывание проблемы с больной головы на здоровую.При этом он отметил, что мера не затронула напрямую организации, эксплуатирующие АЭС в США.В США с августа 2024 года вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России, который ранее был одобрен американским конгрессом и 13 мая подписан президентом стран Джо Байденом, но оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение поставок.Правительство России в ноябре ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения – поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения.
https://ria.ru/20250115/ssha-1993926937.html
https://ria.ru/20250114/ssha-1993696350.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), далип сингх, владимир путин, джо байден, атлантический совет
Россия, США, Вашингтон (штат), Далип Сингх, Владимир Путин, Джо Байден, Атлантический совет
Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана
Советник Байдена Сингх: ограничение Россией экспорта урана создало риски для США
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Решение России ограничить поставки обогащенного урана создало угрозу перебоев в выработке энергии на АЭС в Соединенных Штатах и у их союзников, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.
«
"Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников", - отметил он, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете
.
Как заявил в свою очередь РИА Новости эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров, ограничения на поставки обогащенного урана в США из России ввел Вашингтон, поэтому попытки американских чиновников обвинить Москву в возникновении рисков для американской атомной отрасли — это перекладывание проблемы с больной головы на здоровую.
При этом он отметил, что мера не затронула напрямую организации, эксплуатирующие АЭС в США.
В США с августа 2024 года вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России, который ранее был одобрен американским конгрессом и 13 мая подписан президентом стран Джо Байденом, но оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение поставок.
Правительство России в ноябре ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения – поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения.