https://ria.ru/20250117/ssha-1994114583.html

Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана

Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана - РИА Новости, 17.01.2025

Белый дом пожаловался на последствия ограничения Россией экспорта урана

Решение России ограничить поставки обогащенного урана создало угрозу перебоев в выработке энергии на АЭС в Соединенных Штатах и у их союзников, заявил... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:41:00+03:00

2025-01-17T06:41:00+03:00

2025-01-17T07:01:00+03:00

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сша

вашингтон (штат)

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Решение России ограничить поставки обогащенного урана создало угрозу перебоев в выработке энергии на АЭС в Соединенных Штатах и у их союзников, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. "Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников", - отметил он, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете. Как заявил в свою очередь РИА Новости эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров, ограничения на поставки обогащенного урана в США из России ввел Вашингтон, поэтому попытки американских чиновников обвинить Москву в возникновении рисков для американской атомной отрасли — это перекладывание проблемы с больной головы на здоровую.При этом он отметил, что мера не затронула напрямую организации, эксплуатирующие АЭС в США.В США с августа 2024 года вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России, который ранее был одобрен американским конгрессом и 13 мая подписан президентом стран Джо Байденом, но оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение поставок.Правительство России в ноябре ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения – поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения.

https://ria.ru/20250115/ssha-1993926937.html

https://ria.ru/20250114/ssha-1993696350.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), далип сингх, владимир путин, джо байден, атлантический совет