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Снайпер рассказал, как смог подобраться к позициям ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 17.01.2025
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Снайпер рассказал, как смог подобраться к позициям ВСУ в Часовом Яре
Снайпер рассказал, как смог подобраться к позициям ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 17.01.2025
Снайпер рассказал, как смог подобраться к позициям ВСУ в Часовом Яре
Снайпер Ивановской дивизии ВДВ с позывным "Турист" рассказал, как для выполнения боевой задачи смог подобраться к позициям ВСУ в Часовом Яре на расстояние 50... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T05:15:00+03:00
2025-01-17T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Снайпер Ивановской дивизии ВДВ с позывным "Турист" рассказал, как для выполнения боевой задачи смог подобраться к позициям ВСУ в Часовом Яре на расстояние 50 метров, откуда противник слышит любые разговоры и даже шорохи. "До противника была дистанция 50 метров. Удалось мне зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось. То есть, наши смогли потом ввиду поражённых мною целей зайти дальше, штурмануть", - сказал "Турист" в видеоролике Минобороны РФ. "Но сам заход на позицию был очень интересным, потому что 50 метров, там ВСУ уже слышат всё, то есть, разговоры вести проблемно. Любой шорох - и начинается стрельба, помимо стрелкотни начали ещё и миномётом накрывать. Но маленько не рассчитали. У нас второе оружие - "Вал". С "Вала" удавалось отработать по противнику успешно, препятствовать его действиям", - добавил он. Как сообщили в МО РФ, снайперская пара Ивановской дивизии ВДВ за ночь уничтожила три гексакоптера "Баба Яга" и сорвала ротацию подразделений ВСУ в районе Часовоярского огнеупорного комбината. Отмечается, что перед тем, как пойти на позицию, десантники долго выслеживали аналогичные беспилотники, чтобы понять, по какому графику ВСУ присылают их, и в какие минуты подъезжают такелажники с боеприпасами и продовольствием. "Снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и уничтожила пехоту ВСУ, производившую ротацию на передовых позициях. После понесенных потерь, такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994064360.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Снайпер рассказал, как смог подобраться к позициям ВСУ в Часовом Яре

Снайпер Турист: на 50 метрах ВСУ слышат любые разговоры и шорохи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Снайпер Ивановской дивизии ВДВ с позывным "Турист" рассказал, как для выполнения боевой задачи смог подобраться к позициям ВСУ в Часовом Яре на расстояние 50 метров, откуда противник слышит любые разговоры и даже шорохи.
"До противника была дистанция 50 метров. Удалось мне зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось. То есть, наши смогли потом ввиду поражённых мною целей зайти дальше, штурмануть", - сказал "Турист" в видеоролике Минобороны РФ.
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"Но сам заход на позицию был очень интересным, потому что 50 метров, там ВСУ уже слышат всё, то есть, разговоры вести проблемно. Любой шорох - и начинается стрельба, помимо стрелкотни начали ещё и миномётом накрывать. Но маленько не рассчитали. У нас второе оружие - "Вал". С "Вала" удавалось отработать по противнику успешно, препятствовать его действиям", - добавил он.
Как сообщили в МО РФ, снайперская пара Ивановской дивизии ВДВ за ночь уничтожила три гексакоптера "Баба Яга" и сорвала ротацию подразделений ВСУ в районе Часовоярского огнеупорного комбината.
Отмечается, что перед тем, как пойти на позицию, десантники долго выслеживали аналогичные беспилотники, чтобы понять, по какому графику ВСУ присылают их, и в какие минуты подъезжают такелажники с боеприпасами и продовольствием.
"Снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и уничтожила пехоту ВСУ, производившую ротацию на передовых позициях. После понесенных потерь, такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием", - отметили в ведомстве.
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