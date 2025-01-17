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"Крепкий орешек". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 17.01.2025
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14:40 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/spectator-1994203387.html
"Крепкий орешек". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
"Крепкий орешек". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 17.01.2025
"Крепкий орешек". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Президент России Владимир Путин будет крепким орешком для избранного американского лидера Дональда Трампа на возможных переговорах по Украине, пишет Spectator. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:40:00+03:00
2025-01-17T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет крепким орешком для избранного американского лидера Дональда Трампа на возможных переговорах по Украине, пишет Spectator."Российский президент будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявляет никакого интереса к компромиссному урегулированию", — говорится в материале.Обозреватель указал, что американскому президенту будет не просто исполнить свое обещание по быстрому урегулированию конфликта, а его ходы в переговорах будут ограничены."Напыщенность не поможет, не в этот раз", — подчеркнул автор статьи.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20250117/starmer-1994193847.html
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, spectator
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Spectator
"Крепкий орешек". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

Spectator: Путин на переговорах с Трампом будет для него крепким орешком

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет крепким орешком для избранного американского лидера Дональда Трампа на возможных переговорах по Украине, пишет Spectator.
«
"Российский президент будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявляет никакого интереса к компромиссному урегулированию", — говорится в материале.
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Обозреватель указал, что американскому президенту будет не просто исполнить свое обещание по быстрому урегулированию конфликта, а его ходы в переговорах будут ограничены.
«
"Напыщенность не поможет, не в этот раз", — подчеркнул автор статьи.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
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