"Крепкий орешек". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Spectator: Путин на переговорах с Трампом будет для него крепким орешком
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет крепким орешком для избранного американского лидера Дональда Трампа на возможных переговорах по Украине, пишет Spectator.
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"Российский президент будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявляет никакого интереса к компромиссному урегулированию", — говорится в материале.
Обозреватель указал, что американскому президенту будет не просто исполнить свое обещание по быстрому урегулированию конфликта, а его ходы в переговорах будут ограничены.
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"Напыщенность не поможет, не в этот раз", — подчеркнул автор статьи.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
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