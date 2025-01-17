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SpaceX успешно осуществила седьмой тестовый запуск Starship - РИА Новости, 17.01.2025
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Наука
 
01:57 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/spacex-1994102945.html
SpaceX успешно осуществила седьмой тестовый запуск Starship
SpaceX успешно осуществила седьмой тестовый запуск Starship - РИА Новости, 17.01.2025
SpaceX успешно осуществила седьмой тестовый запуск Starship
Космический корабль Starship успешно стартовал в рамках своего седьмого тестового запуска, следует из трансляции на сайте компании-разработчика SpaceX. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Космический корабль Starship успешно стартовал в рамках своего седьмого тестового запуска, следует из трансляции на сайте компании-разработчика SpaceX. Запуск состоялся в 1.37 мск. Среди целей полета Starship – возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета. Владелец SpaceX американский предприниматель Илон Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.
https://ria.ru/20241116/spacex-1984108252.html
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индийский океан, земля, марс, илон маск, дональд трамп, spacex, космос - риа наука
Наука, Индийский океан, Земля, Марс, Илон Маск, Дональд Трамп, SpaceX, Космос - РИА Наука
SpaceX успешно осуществила седьмой тестовый запуск Starship

SpaceX осуществила седьмой тестовый запуск космического корабля Starship

© AP Photo / Eric GayКосмический корабль SpaceX Starship после старта
Космический корабль SpaceX Starship после старта - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Eric Gay
Космический корабль SpaceX Starship после старта. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Космический корабль Starship успешно стартовал в рамках своего седьмого тестового запуска, следует из трансляции на сайте компании-разработчика SpaceX.
Запуск состоялся в 1.37 мск.
Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
SpaceX планирует сотни запусков Starship при Трампе, пишет WSJ
16 ноября 2024, 04:13
Среди целей полета Starship – возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.
Владелец SpaceX американский предприниматель Илон Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.
Ракета-носитель Falcon 9 с 25 космическими аппаратами стартовала в США - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Норвегия и США подписали соглашение, облегчающее запуск ракет-носителей
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НаукаИндийский океанЗемляМарсИлон МаскДональд ТрампSpaceXКосмос - РИА Наука
 
 
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