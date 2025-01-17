SpaceX успешно осуществила седьмой тестовый запуск Starship
SpaceX осуществила седьмой тестовый запуск космического корабля Starship
© AP Photo / Eric GayКосмический корабль SpaceX Starship после старта
© AP Photo / Eric Gay
Космический корабль SpaceX Starship после старта. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Космический корабль Starship успешно стартовал в рамках своего седьмого тестового запуска, следует из трансляции на сайте компании-разработчика SpaceX.
Запуск состоялся в 1.37 мск.
SpaceX планирует сотни запусков Starship при Трампе, пишет WSJ
16 ноября 2024, 04:13
Среди целей полета Starship – возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.
Владелец SpaceX американский предприниматель Илон Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.