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Экс-членов СНБО заочно обвинили в гибели мирных жителей в Донбассе

Экс-членов СНБО заочно обвинили в гибели мирных жителей в Донбассе - РИА Новости, 17.01.2025

Экс-членов СНБО заочно обвинили в гибели мирных жителей в Донбассе

Экс-члены СНБО Украины Алексей Данилов и Игорь Черкасский заочно обвиняются в том, что из-за них погибли и были ранены 20 мирных жителей в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:50:00+03:00

2025-01-17T10:50:00+03:00

2025-01-17T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экс-члены СНБО Украины Алексей Данилов и Игорь Черкасский заочно обвиняются в том, что из-за них погибли и были ранены 20 мирных жителей в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В целях реализации принципа неотвратимости наказания следствие анализирует и более давние события, за которые еще никто не ответил. Получив достаточные данные, СКР заочно предъявил обвинение И. Черкасскому и А. Данилову. Черкасский в 2019-2020 годах занимал должность председателя государственной службы финансового мониторинга Украины, Данилов в этот же период являлся секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины... Принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в качестве членов СНБО они поддержали решение о проведении операции на юго-востоке Украины против мирного населения, "что повлекло ранение и гибель 20 человек, разрушение более 50 объектов гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик".Данилов был главой СНБО Украины в 2019-2024 годах.

https://ria.ru/20240503/mvd-1943592493.html

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в мире, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины, следственный комитет россии (ск рф), украина, алексей данилов, россия