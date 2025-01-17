https://ria.ru/20250117/smi-1994186585.html

СМИ: Байден одним решением осложнил Трампу отношения с Россией

СМИ: Байден одним решением осложнил Трампу отношения с Россией - РИА Новости, 17.01.2025

СМИ: Байден одним решением осложнил Трампу отношения с Россией

Уходящий президент Джо Байден вводом последних санкций против России усложнил Дональду Трампу процесс их снятия, включив их в указ Барака Обамы, сообщает РБК со РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:38:00+03:00

2025-01-17T13:38:00+03:00

2025-01-17T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Уходящий президент Джо Байден вводом последних санкций против России усложнил Дональду Трампу процесс их снятия, включив их в указ Барака Обамы, сообщает РБК со ссылкой на экспертов."Вероятно, в администрации Байдена действительно подстраховываются, чтобы избежать возможных проблем, если Трамп захочет денонсировать указ Байдена", — говорится в материале.По данным РБК, основная проблема заключается в том, что Байден включил последние санкции в указ Обамы 13662, которые по закону CAATSA не могут быть отменены только по желанию действующего президента."Указ 14024 не включен ни в один федеральный закон, и новый президент может отменить его без оглядки на конгресс. Указы Обамы 13660, 13661, 13662 включены консолидированно в закон CAATSA, так что указ 13662 Трамп не может отменить "росчерком пера", — приводятся слова одного из экспертов.Отмечается, что для отмены санкций Трампу придется обратиться к конгрессу за одобрением. При этом процесс рассмотрения такого решения может занять от 30 до 60 дней, и в случае отказа президент ничего не сможет с этим сделать.В январе США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.

https://ria.ru/20250117/infobrics-1994155856.html

https://ria.ru/20250117/tramp-1994137258.html

https://ria.ru/20250117/dizen-1994125136.html

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