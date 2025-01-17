В Словакии заявили о готовности принять переговоры по Украине
Депутат Гашпар: Словакия готова принять переговоры, если так решат первые лица
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве
Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Словакия может организовать на своей территории переговоры по Украине, в том числе с участием первых лиц, если они так решат, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
Ранее премьер страны Роберт Фицо предложил Словакию в качестве площадки для переговоров по Украине на любом уровне.
"Сообщу свое мнение, что в Словакии могут пройти переговоры на низших уровнях, где бы могла встретиться украинская сторона, РФ, возможно, США в рамках переговоров, которые как раз должны привести к принятию какого-то мирного соглашения. Встретятся ли на территории Словакии высшие представители – это вопрос… Братислава – место, где может пройти часть каких-то переговоров. Но куда в конечном счете поедут такие лидеры, как господин президент (России Владимир) Путин или (избранный) президент (США Дональд) Трамп - это покажет будущее", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.