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Российские войска освободили Славянку в ДНР - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 17.01.2025 (обновлено: 16:07 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/slavyanka-1994207592.html
Российские войска освободили Славянку в ДНР
Российские войска освободили Славянку в ДНР - РИА Новости, 17.01.2025
Российские войска освободили Славянку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Славянка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:58:00+03:00
2025-01-17T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украинка
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Славянка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
донецкая народная республика
украинка
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донецкая народная республика, украинка, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украинка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия
Российские войска освободили Славянку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Славянка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Славянка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Славянка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Славянка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Славянка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссия
 
 
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