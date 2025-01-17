https://ria.ru/20250117/slavyanka-1994207592.html

Российские войска освободили Славянку в ДНР

Российские войска освободили Славянку в ДНР - РИА Новости, 17.01.2025

Российские войска освободили Славянку в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Славянка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:58:00+03:00

2025-01-17T14:58:00+03:00

2025-01-17T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украинка

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Славянка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.

донецкая народная республика

украинка

украина

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украинка, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия