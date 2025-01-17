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СК расследует атаку дронов ВСУ на волонтеров в Запорожской области - РИА Новости, 17.01.2025
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11:42 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/sk-1994152136.html
СК расследует атаку дронов ВСУ на волонтеров в Запорожской области
СК расследует атаку дронов ВСУ на волонтеров в Запорожской области - РИА Новости, 17.01.2025
СК расследует атаку дронов ВСУ на волонтеров в Запорожской области
Следственный комитет России будет расследовать атаку со стороны Украины в Запорожской области, в результате которой пострадали двое волонтеров, сообщается в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:42:00+03:00
2025-01-17T11:42:00+03:00
россия
запорожская область
украина
евгений балицкий
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать атаку со стороны Украины в Запорожской области, в результате которой пострадали двое волонтеров, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Накануне вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей, пострадали от атаки дронов ВСУ. "Следователи СК России будут расследовать преступления ВФУ против волонтеров и мирных жителей в Херсонской и Запорожской областях... В Запорожской области в районе села Скельки Васильевского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии пострадали двое волонтеров", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным властей, в Херсонской области при атаке ВСУ по Новокаховскому округу погиб 80-летний мужчина, еще один пожилой житель ранен. Подчеркивается, что СК РФ установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.
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россия, запорожская область, украина, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК расследует атаку дронов ВСУ на волонтеров в Запорожской области

СК РФ расследует нападение БПЛА ВСУ на двух волонтеров в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать атаку со стороны Украины в Запорожской области, в результате которой пострадали двое волонтеров, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Накануне вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей, пострадали от атаки дронов ВСУ.
"Следователи СК России будут расследовать преступления ВФУ против волонтеров и мирных жителей в Херсонской и Запорожской областях... В Запорожской области в районе села Скельки Васильевского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии пострадали двое волонтеров", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным властей, в Херсонской области при атаке ВСУ по Новокаховскому округу погиб 80-летний мужчина, еще один пожилой житель ранен.
Подчеркивается, что СК РФ установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.
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РоссияЗапорожская областьУкраинаЕвгений БалицкийСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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