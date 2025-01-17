После избиения ученика в новгородской школе возбудили дело
СК: после избиения ученика в новгородской школе возбудили уголовное дело
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Один шестиклассник избил другого в школе в Новгородской области, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Драка произошла в четверг в школе в деревне Борки. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, конфликт между двумя шестиклассниками произошел в коридоре, где они и начали драться. Один мальчик бил другого под одобрительные возгласы учеников, пока тот не потерял сознание.
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"Возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами одной из школ. По версии следствия, неустановленные должностные лица одной из школ Новгородского района недобросовестно отнеслись к возложенным на них должностным обязанностям по созданию безопасных условий обучения, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся... В результате чего 15 января между учениками школы во время перемены произошел конфликт", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, о том, насколько сильно пострадал ребенок, говорить пока рано, для установления тяжести вреда здоровью будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Проверку проводит и прокуратура региона, которая оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики. Кроме того, в школу, где произошел инцидент, выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова.
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