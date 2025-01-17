https://ria.ru/20250117/shkolnik-1994157488.html

После избиения ученика в новгородской школе возбудили дело

После избиения ученика в новгородской школе возбудили дело - РИА Новости, 17.01.2025

После избиения ученика в новгородской школе возбудили дело

Один шестиклассник избил другого в школе в Новгородской области, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:58:00+03:00

2025-01-17T11:58:00+03:00

2025-01-17T11:58:00+03:00

происшествия

новгородская область

новгородский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Один шестиклассник избил другого в школе в Новгородской области, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Драка произошла в четверг в школе в деревне Борки. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, конфликт между двумя шестиклассниками произошел в коридоре, где они и начали драться. Один мальчик бил другого под одобрительные возгласы учеников, пока тот не потерял сознание. "Возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами одной из школ. По версии следствия, неустановленные должностные лица одной из школ Новгородского района недобросовестно отнеслись к возложенным на них должностным обязанностям по созданию безопасных условий обучения, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся... В результате чего 15 января между учениками школы во время перемены произошел конфликт", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, о том, насколько сильно пострадал ребенок, говорить пока рано, для установления тяжести вреда здоровью будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит и прокуратура региона, которая оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики. Кроме того, в школу, где произошел инцидент, выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова.

https://ria.ru/20250116/barnaul-1993975249.html

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

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происшествия, новгородская область, новгородский район