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Военный суд продлил арест генералу Шамарину - РИА Новости, 17.01.2025
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15:36 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/shamarin-1994220059.html
Военный суд продлил арест генералу Шамарину
Военный суд продлил арест генералу Шамарину - РИА Новости, 17.01.2025
Военный суд продлил арест генералу Шамарину
В пятницу 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме продлил до 22 апреля срок ареста начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:36:00+03:00
2025-01-17T15:36:00+03:00
происшествия
вадим шамарин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В пятницу 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме продлил до 22 апреля срок ареста начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости. "Удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 апреля 2025 года", - огласил решение судья. Заседание прошло в закрытом режиме, Шамарин участвовал в процессе по видеоконференцсвязи. Осенью генерал заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки 36 миллионов. Следствие по делу уже завершено, сообщил РИА Новости сегодня его адвокат. По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
https://ria.ru/20241226/arest-1991533251.html
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происшествия, вадим шамарин, вооруженные силы рф
Происшествия, Вадим Шамарин, Вооруженные силы РФ
Военный суд продлил арест генералу Шамарину

Суд продлил арест начальника главного управления связи ВС Шамарина до 22 апреля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В пятницу 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме продлил до 22 апреля срок ареста начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 апреля 2025 года", - огласил решение судья.
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Заседание прошло в закрытом режиме, Шамарин участвовал в процессе по видеоконференцсвязи.
Осенью генерал заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки 36 миллионов.
Следствие по делу уже завершено, сообщил РИА Новости сегодня его адвокат.
По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
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