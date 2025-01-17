https://ria.ru/20250117/sevshaja-1994216331.html

Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать

Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать - РИА Новости, 17.01.2025

Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать

Севшую на мель в Черном море корму танкера "Волгонефть-239" могут утилизовать или отбуксировать в другой порт, если позволит техническое состояние судна,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:23:00+03:00

2025-01-17T15:23:00+03:00

2025-01-17T15:23:00+03:00

происшествия

черное море

керченский пролив

тамань (станица)

виктор чернов (русский политический деятель, лидер и теоретик партии социалистов-революционеров (эсеров)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Севшую на мель в Черном море корму танкера "Волгонефть-239" могут утилизовать или отбуксировать в другой порт, если позволит техническое состояние судна, сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов. "О дальнейшей судьбе кормы танкера "Волгонефть-239": первый вариант – утилизация танкера; второй – буксировка в другой порт. Но это если позволит техническое состояние судна. Самая реалистичная ветка судьбы "Волгонефть-239" — всё же утилизация на месте", - предает краевой оперштаб слова Чернова. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250117/mazut-1994129156.html

черное море

керченский пролив

тамань (станица)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, черное море, керченский пролив, тамань (станица), виктор чернов (русский политический деятель, лидер и теоретик партии социалистов-революционеров (эсеров), крушение двух танкеров в керченском проливе