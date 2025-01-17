Рейтинг@Mail.ru
Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/sevshaja-1994216331.html
Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать
Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать - РИА Новости, 17.01.2025
Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать
Севшую на мель в Черном море корму танкера "Волгонефть-239" могут утилизовать или отбуксировать в другой порт, если позволит техническое состояние судна,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:23:00+03:00
2025-01-17T15:23:00+03:00
происшествия
черное море
керченский пролив
тамань (станица)
виктор чернов (русский политический деятель, лидер и теоретик партии социалистов-революционеров (эсеров)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828486_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_290c99177c6203808c3e86d67acac938.jpg
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Севшую на мель в Черном море корму танкера "Волгонефть-239" могут утилизовать или отбуксировать в другой порт, если позволит техническое состояние судна, сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов. "О дальнейшей судьбе кормы танкера "Волгонефть-239": первый вариант – утилизация танкера; второй – буксировка в другой порт. Но это если позволит техническое состояние судна. Самая реалистичная ветка судьбы "Волгонефть-239" — всё же утилизация на месте", - предает краевой оперштаб слова Чернова. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250117/mazut-1994129156.html
черное море
керченский пролив
тамань (станица)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828486_37:0:1244:905_1920x0_80_0_0_dc2e436ce5d65c2ae4d5849a8426a869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черное море, керченский пролив, тамань (станица), виктор чернов (русский политический деятель, лидер и теоретик партии социалистов-революционеров (эсеров), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Керченский пролив, Тамань (станица), Виктор Чернов (Русский политический деятель, лидер и теоретик Партии социалистов-революционеров (эсеров), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать

Морспасслужба: корму танкера "Волгонефть-239" могут утилизировать

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Севшую на мель в Черном море корму танкера "Волгонефть-239" могут утилизовать или отбуксировать в другой порт, если позволит техническое состояние судна, сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.
«
"О дальнейшей судьбе кормы танкера "Волгонефть-239": первый вариант – утилизация танкера; второй – буксировка в другой порт. Но это если позволит техническое состояние судна. Самая реалистичная ветка судьбы "Волгонефть-239" — всё же утилизация на месте", - предает краевой оперштаб слова Чернова.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"
Вчера, 09:32
 
ПроисшествияЧерное мореКерченский проливТамань (станица)Виктор Чернов (Русский политический деятель, лидер и теоретик Партии социалистов-революционеров (эсеров)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала