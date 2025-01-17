https://ria.ru/20250117/sevshaja-1994216331.html
Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать
Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать - РИА Новости, 17.01.2025
Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать
Севшую на мель в Черном море корму танкера "Волгонефть-239" могут утилизовать или отбуксировать в другой порт, если позволит техническое состояние судна,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:23:00+03:00
2025-01-17T15:23:00+03:00
2025-01-17T15:23:00+03:00
происшествия
черное море
керченский пролив
тамань (станица)
виктор чернов (русский политический деятель, лидер и теоретик партии социалистов-революционеров (эсеров)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Севшую на мель в Черном море корму танкера "Волгонефть-239" могут утилизовать или отбуксировать в другой порт, если позволит техническое состояние судна, сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов. "О дальнейшей судьбе кормы танкера "Волгонефть-239": первый вариант – утилизация танкера; второй – буксировка в другой порт. Но это если позволит техническое состояние судна. Самая реалистичная ветка судьбы "Волгонефть-239" — всё же утилизация на месте", - предает краевой оперштаб слова Чернова. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250117/mazut-1994129156.html
черное море
керченский пролив
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море, керченский пролив, тамань (станица), виктор чернов (русский политический деятель, лидер и теоретик партии социалистов-революционеров (эсеров), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Керченский пролив, Тамань (станица), Виктор Чернов (Русский политический деятель, лидер и теоретик Партии социалистов-революционеров (эсеров), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Севший на мель танкер "Волгонефть-239 могут утилизировать
Морспасслужба: корму танкера "Волгонефть-239" могут утилизировать