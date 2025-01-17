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В Саратове спасатели не нашли собаку, которая якобы дрейфует на Волге - РИА Новости, 17.01.2025
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15:52 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/saratov-1994223763.html
В Саратове спасатели не нашли собаку, которая якобы дрейфует на Волге
В Саратове спасатели не нашли собаку, которая якобы дрейфует на Волге - РИА Новости, 17.01.2025
В Саратове спасатели не нашли собаку, которая якобы дрейфует на Волге
Саратовские спасатели не обнаружили собаку после сообщений о том, что животное якобы 2 дня дрейфует на льду на Волге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:52:00+03:00
2025-01-17T15:52:00+03:00
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Саратовские спасатели не обнаружили собаку после сообщений о том, что животное якобы 2 дня дрейфует на льду на Волге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее в пятницу в ряде Telegram-каналов, в том числе "ЧП Саратов" и "112", появились сообщения, что собака вторые сутки не может выбраться со льда на Волге в Саратове, и якобы после звонков спасателям никто не прибыл на помощь животному. "Саратовская городская служба спасения выезжала на место, но животное не обнаружили", - сказала собеседница агентства. Она предоставила фото, на которых запечатлено, как спасатели с набережной осматривают поверхность реки, но животного на льду не видно.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
В Саратове спасатели не нашли собаку, которая якобы дрейфует на Волге

В Саратове спасатели не нашли собаку, которая якобы два дня дрейфует на Волге

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Саратовские спасатели не обнаружили собаку после сообщений о том, что животное якобы 2 дня дрейфует на льду на Волге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее в пятницу в ряде Telegram-каналов, в том числе "ЧП Саратов" и "112", появились сообщения, что собака вторые сутки не может выбраться со льда на Волге в Саратове, и якобы после звонков спасателям никто не прибыл на помощь животному.
"Саратовская городская служба спасения выезжала на место, но животное не обнаружили", - сказала собеседница агентства.
Она предоставила фото, на которых запечатлено, как спасатели с набережной осматривают поверхность реки, но животного на льду не видно.
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