https://ria.ru/20250117/saratov-1994223763.html

В Саратове спасатели не нашли собаку, которая якобы дрейфует на Волге

В Саратове спасатели не нашли собаку, которая якобы дрейфует на Волге - РИА Новости, 17.01.2025

В Саратове спасатели не нашли собаку, которая якобы дрейфует на Волге

Саратовские спасатели не обнаружили собаку после сообщений о том, что животное якобы 2 дня дрейфует на льду на Волге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:52:00+03:00

2025-01-17T15:52:00+03:00

2025-01-17T15:52:00+03:00

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Саратовские спасатели не обнаружили собаку после сообщений о том, что животное якобы 2 дня дрейфует на льду на Волге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее в пятницу в ряде Telegram-каналов, в том числе "ЧП Саратов" и "112", появились сообщения, что собака вторые сутки не может выбраться со льда на Волге в Саратове, и якобы после звонков спасателям никто не прибыл на помощь животному. "Саратовская городская служба спасения выезжала на место, но животное не обнаружили", - сказала собеседница агентства. Она предоставила фото, на которых запечатлено, как спасатели с набережной осматривают поверхность реки, но животного на льду не видно.

https://ria.ru/20250116/sobaka-1994062211.html

саратов

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2025

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происшествия, саратов