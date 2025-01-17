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Силуанов прокомментировал призыв Орбана к ЕС "выбросить санкции в окно" - РИА Новости, 17.01.2025
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17:08 17.01.2025 (обновлено: 17:09 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994240599.html
Силуанов прокомментировал призыв Орбана к ЕС "выбросить санкции в окно"
Силуанов прокомментировал призыв Орбана к ЕС "выбросить санкции в окно" - РИА Новости, 17.01.2025
Силуанов прокомментировал призыв Орбана к ЕС "выбросить санкции в окно"
Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался касательно призыва премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Евросоюзу "выбросить санкции в окно": если это... РИА Новости, 17.01.2025
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался касательно призыва премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Евросоюзу "выбросить санкции в окно": если это удастся, будет замечательно, но Россия готова к любому развитию событий, это важно с точки зрения бюджетного планирования. "Если это удастся - выбросить в окно все санкции - будет замечательно, но мы готовы к любому развитию событий, мне кажется, это важно с точки зрения бюджетного планирования, бюджетной стратегии", - сказал Силуанов корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал видео в своем Telegram-канале. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в пятницу заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них.
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россия, венгрия, сша, антон силуанов, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, экономика
Россия, Венгрия, США, Антон Силуанов, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз, Экономика
Силуанов прокомментировал призыв Орбана к ЕС "выбросить санкции в окно"

Силуанов: если удастся избавиться от санкций, будет замечательно

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Антон Силуанов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался касательно призыва премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Евросоюзу "выбросить санкции в окно": если это удастся, будет замечательно, но Россия готова к любому развитию событий, это важно с точки зрения бюджетного планирования.
"Если это удастся - выбросить в окно все санкции - будет замечательно, но мы готовы к любому развитию событий, мне кажется, это важно с точки зрения бюджетного планирования, бюджетной стратегии", - сказал Силуанов корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в пятницу заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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РоссияВенгрияСШААнтон СилуановВиктор ОрбанДональд ТрампЕвросоюзЭкономика
 
 
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