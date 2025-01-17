https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994201294.html

ЕС пытается продлить экономические санкции против России

ЕС пытается продлить экономические санкции против России - РИА Новости, 17.01.2025

ЕС пытается продлить экономические санкции против России

Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:32:00+03:00

2025-01-17T14:32:00+03:00

2025-01-17T14:52:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер."Мы не можем предоставить вам какие-либо данные об этом сценарии. Но со своей стороны мы работаем над договоренностью внутри Совета в ЕС, чтобы получить единогласие", - сказала она.Как сообщило в пятницу бельгийское информагентство Belga, еврочиновники в настоящее время изучают потенциальное решение, которое может включать применение Бельгией указа от 1944 года, который позволяет королю бельгийцев блокировать своим одобрением передачу иностранных активов из страны. Для этого такое решение вначале должно инициировать бельгийское правительство, а король может его одобрить своей подписью.Это может стать единственным выходом для Брюсселя не возвращать России суверенные активы, если экономические санкции не будут продлены из-за позиции Венгрии.В декабре 2024 года агентство Блумберг сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января. Он также подчеркивал, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран.В пятницу 17 января Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них. Венгерский премьер уточнил, что "заканчиваются горькие, тяжелые и потерпевшие болезненные поражения четыре года правления демократов в США", которые начались с того, что у Трампа "обманом украли" победу на выборах в 2020 году, а сейчас в венгерско-американских отношениях грядет "фантастический период".После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп, бельгия, брюссель, виктор орбан, владимир путин, в мире