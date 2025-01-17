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Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33 - РИА Новости, 17.01.2025
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07:09 17.01.2025 (обновлено: 08:10 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/sanatoriy-1994115867.html
Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33
Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33 - РИА Новости, 17.01.2025
Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33
Число пострадавших при отравлении в санатории Сосновый бор на юге Красноярского края увеличилось до 33 человек, сообщает региональное управление... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T07:09:00+03:00
2025-01-17T08:10:00+03:00
происшествия
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 17 янв – РИА Новости. Число пострадавших при отравлении в санатории Сосновый бор на юге Красноярского края увеличилось до 33 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. "Зарегистрировано 33 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие — взрослые", - говорится в сообщении. Ранее краевая прокуратура сообщала, что в санатории Сосновый бор в поселке озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление, за медпомощью обратилось 32 человека, пятеро из них госпитализированы. Возбуждено дело об услугах, не отвечающих безопасности. Региональное СК сообщал, что всего в санатории отдыхало более 100 человек. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после приема завтрака. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе СК сообщали РИА Новости, что все постояльцы санатория Сосновый пожилого возраста, пострадавшие могли отравиться омлетом, следователи изъяли партию яиц. Региональный Роспотребнадзор в пятницу сообщил, что работа санатория приостановлена.
https://ria.ru/20250116/sanatoriy-1994070506.html
https://ria.ru/20250116/otravlenie-1994088078.html
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происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33

Число пострадавших при отравлении в санатории Сосновый Бор выросло до 33 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 янв – РИА Новости. Число пострадавших при отравлении в санатории Сосновый бор на юге Красноярского края увеличилось до 33 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.
"Зарегистрировано 33 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие — взрослые", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Красноярском крае более 30 человек отравились в санатории
Вчера, 19:47
Ранее краевая прокуратура сообщала, что в санатории Сосновый бор в поселке озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление, за медпомощью обратилось 32 человека, пятеро из них госпитализированы. Возбуждено дело об услугах, не отвечающих безопасности. Региональное СК сообщал, что всего в санатории отдыхало более 100 человек. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после приема завтрака. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
В пресс-службе СК сообщали РИА Новости, что все постояльцы санатория Сосновый пожилого возраста, пострадавшие могли отравиться омлетом, следователи изъяли партию яиц.
Региональный Роспотребнадзор в пятницу сообщил, что работа санатория приостановлена.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Названа возможная причина отравления постояльцев санатория под Красноярском
Вчера, 21:26
 
ПроисшествияКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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