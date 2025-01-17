https://ria.ru/20250117/sanatoriy-1994115867.html

Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33

Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33 - РИА Новости, 17.01.2025

Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33

Число пострадавших при отравлении в санатории Сосновый бор на юге Красноярского края увеличилось до 33 человек, сообщает региональное управление... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T07:09:00+03:00

2025-01-17T07:09:00+03:00

2025-01-17T08:10:00+03:00

происшествия

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 17 янв – РИА Новости. Число пострадавших при отравлении в санатории Сосновый бор на юге Красноярского края увеличилось до 33 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. "Зарегистрировано 33 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие — взрослые", - говорится в сообщении. Ранее краевая прокуратура сообщала, что в санатории Сосновый бор в поселке озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление, за медпомощью обратилось 32 человека, пятеро из них госпитализированы. Возбуждено дело об услугах, не отвечающих безопасности. Региональное СК сообщал, что всего в санатории отдыхало более 100 человек. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после приема завтрака. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе СК сообщали РИА Новости, что все постояльцы санатория Сосновый пожилого возраста, пострадавшие могли отравиться омлетом, следователи изъяли партию яиц. Региональный Роспотребнадзор в пятницу сообщил, что работа санатория приостановлена.

https://ria.ru/20250116/sanatoriy-1994070506.html

https://ria.ru/20250116/otravlenie-1994088078.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)