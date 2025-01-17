Джеорджеску призвал возобновить импорт российских энергоресурсов
Джеорджеску: Румыния должна возобновить импорт российских энергоресурсов
© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Румыния должна возобновить импорт российских энергоресурсов и пересмотреть санкционную политику Запада, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Metropola TV.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
"Санкции были как бумеранг, Европа рухнула, нет другого решения. Его нет даже у Америки. Сланцевый газ означает, что вы копаете, а завтра его уже нет. Это не долгосрочное решение. Германия разваливается, им больше некуда деваться. Россия — единственный реальный источник стабильных энергоресурсов", — подчеркнул политик.
"Они хотят втянуть Румынию в конфликт, чтобы скрыть собственную коррупцию. Им эта война выгодна", — добавил Джеорджеску.
Ранее кандидат в президенты заявил, что НАТО пытается вовлечь страну в военные действия через усиление конфликта на Украине, провоцируя третью мировую войну.