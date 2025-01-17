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Джеорджеску призвал возобновить импорт российских энергоресурсов - РИА Новости, 17.01.2025
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11:03 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/rumyniya-1994145724.html
Джеорджеску призвал возобновить импорт российских энергоресурсов
Джеорджеску призвал возобновить импорт российских энергоресурсов - РИА Новости, 17.01.2025
Джеорджеску призвал возобновить импорт российских энергоресурсов
Румыния должна возобновить импорт российских энергоресурсов и пересмотреть санкционную политику Запада, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску в эфире... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:03:00+03:00
2025-01-17T11:03:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Румыния должна возобновить импорт российских энергоресурсов и пересмотреть санкционную политику Запада, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Metropola TV. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. "Санкции были как бумеранг, Европа рухнула, нет другого решения. Его нет даже у Америки. Сланцевый газ означает, что вы копаете, а завтра его уже нет. Это не долгосрочное решение. Германия разваливается, им больше некуда деваться. Россия — единственный реальный источник стабильных энергоресурсов", — подчеркнул политик. В этом же интервью он обвинил лидеров ЕС в желании продолжать войну на Украине. "Они хотят втянуть Румынию в конфликт, чтобы скрыть собственную коррупцию. Им эта война выгодна", — добавил Джеорджеску. Ранее кандидат в президенты заявил, что НАТО пытается вовлечь страну в военные действия через усиление конфликта на Украине, провоцируя третью мировую войну.
https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html
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в мире, румыния, украина, сша, нато, евросоюз
В мире, Румыния, Украина, США, НАТО, Евросоюз
Джеорджеску призвал возобновить импорт российских энергоресурсов

Джеорджеску: Румыния должна возобновить импорт российских энергоресурсов

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Румыния должна возобновить импорт российских энергоресурсов и пересмотреть санкционную политику Запада, заявил кандидат в президенты Кэлин Джеорджеску в эфире телеканала Metropola TV.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
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"Санкции были как бумеранг, Европа рухнула, нет другого решения. Его нет даже у Америки. Сланцевый газ означает, что вы копаете, а завтра его уже нет. Это не долгосрочное решение. Германия разваливается, им больше некуда деваться. Россия — единственный реальный источник стабильных энергоресурсов", — подчеркнул политик.
В этом же интервью он обвинил лидеров ЕС в желании продолжать войну на Украине.
"Они хотят втянуть Румынию в конфликт, чтобы скрыть собственную коррупцию. Им эта война выгодна", — добавил Джеорджеску.
Ранее кандидат в президенты заявил, что НАТО пытается вовлечь страну в военные действия через усиление конфликта на Украине, провоцируя третью мировую войну.
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